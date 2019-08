Sono sempre più entusiasmanti le trame dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che narra la tormentata storia d’amore di Nazli e Ferit. Nelle puntate in programmazione a settembre 2019 i due protagonisti si troveranno ad affrontare dei nuovi problemi dopo aver rischiato di lasciarsi a seguito del ritorno di Pelin Turan. L’architetto e la cuoca prenderanno le distanze l’uno dall’altra a causa di Hakan Onder che non perderà occasione per mettere in atto uno dei suoi loschi piani.

Proprio quando il ricco imprenditore sarà ai ferri corti con la migliore amica di Fatos, al punto da firmare le carte del divorzio, apprenderà come sono andate veramente le cose. Lo zio di Bulut scoprirà che sua moglie ha intenzione di separarsi da lui perché è stata ricattata dal marito di Demet. Non appena il ricco imprenditore le dirà di essere al corrente delle macchinazioni del cognato di Deniz, la cuoca preciserà di avergli tenuto nascosta la verità per non far finire in prigione sua sorella.

I coniugi Aslan travolti dalla passione, il nuovo piano dell’Onder

Come stanno avendo modo di vedere i telespettatori italiani è appena entrata in scena Pelin Turan, decisa a riprendersi a tutti i costi il suo ex fidanzato Ferit che in passato non ha potuto sposare per colpa di Demet. Le anticipazioni riguardanti i prossimi appuntamenti dicono che Nazli, delusa dall’architetto sia per non averle subito detto di aver avuto una storia d’amore con Pelin e per aver assunto la donna nella sua azienda senza metterla al corrente, prenderà una drastica decisione.

La cuoca si allontanerà temporaneamente dalla città decidendo di stare un po’ da sola. L’Aslan non riuscirà a stare senza la moglie e, dopo aver cercato di farsi dire da Fatos in quale luogo si è recata, scoprirà dove si trova con l’aiuto della sua fidata segretaria. Ferit si ricongiungerà con la chef dopo averla ritrovata in campagna e, nel corso di una passeggiata nel bosco, metteranno la parola fine ai loro diverbi.

I coniugi Aslan ritroveranno l’intesa perduta spingendosi oltre visto che faranno l’amore per la prima volta dopo essersi dichiarati i rispettivi sentimenti. Successivamente la coppia farà ritorno ad Istanbul e si vedrà costretta a fare i conti con il crudele Hakan. Quest’ultimo, non essendo riuscito a far separare il suo nemico dalla cuoca, troverà una soluzione che darà i suoi frutti.

Nazli si allontana dal marito, Ferit scopre i ricatti di Hakan

Mentre Ferit organizzerà una serata romantica per chiedere la mano alla moglie, l’Onder terrà sotto scacco Nazli obbligandola a divorziare dall’architetto.

La cuoca dovrà adeguarsi alla volontà del losco imprenditore per non rendere la vita di Asuman un inferno. Il marito di Demet mostrerà alla Pinar un video in grado di far finire sua sorella dritta in carcere. La migliore amica di Fatos, per il bene di Asuman, rifiuterà il bellissimo anello che Ferit le regalerà per diventare sua moglie in modo ufficiale. Nazli continuerà a spiazzare il ricco imprenditore presentando addirittura una richiesta di divorzio.

Il giudice rigetterà la domanda della cuoca affermando che sia lei e l’Aslan debbano prima tentare di risolvere le loro incomprensioni con l’aiuto di un terapeuta. Nel frattempo lo zio di Bulut, pur avendo rispettato il volere della moglie, continuerà a non capire le ragioni che l’hanno portata ad allontanarsi da lui. Stanca di vedere soffrire sua sorella a causa dei suoi errori, Asuman risolleverà la brutta situazione che si è venuta a creare dicendo tutta la verità a Ferit. Quest’ultimo tramite la cognata verrà a conoscenza che Nazli non ha mai smesso di amarlo e che si è vista costretta a prendere le distanze da lui a causa delle minacce ricevute dal crudele Hakan. Dopo aver fatto presente alla moglie di aver scoperto che è stato il marito di Demet a compromettere il loro rapporto, l’architetto affermerà di non essere più disposto a dargliela vinta.