Potrebbe arrivare presto il momento di un nuovo matrimonio nelle trame di Un posto al sole, la storica soap di Rai3 giunta alla sua 24° stagione. Protagonisti di una proposta inaspettata saranno Susanna e Niko, in una fase a dir poco complicata della loro vita. Se da un lato la loro relazione non sta attraversando alcuna crisi, al punto che da tempo hanno avviato la convivenza, dall'altro la coppia ha dovuto fare i conti con la violenza di Manlio ai danni di Adele e il conseguente processo.

A ciò va aggiunto l'esame di Stato al quale, nel corso delle prossime puntate, la giovane Picardi si sottoporrà per la seconda volta e che le causerà un costante accumularsi di tensione. E proprio al termine del colloquio orale, Niko farò alla sua compagna l'inaspettata proposta di matrimonio.

Un posto al sole anticipazioni: Niko chiede a Susanna di sposarlo

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate di inizio settembre, il processo Picardi finalmente si concluderà, permettendo a Susanna di riprendere in mano le redini della sua vita dopo le tensioni degli ultimi tempi.

Prima di tirare un definito respiro di sollievo, però, la giovane avvocatessa dovrà superare l'esame per l'abilitazione forense che già in passato l'aveva delusa (causando forti tensioni con il padre). Sarà la volta buona? In attesa di scoprire se l'epilogo questa volta sarà positivo, è certo che Niko sorprenderà la Picardi con una proposta inaspettata. A precisare di cosa si tratti è il settimanale Telepiù che conferma con Poggi organizzerà una romantica cena durante la quale farà la più tradizionale proposta di matrimonio. Non avrà con sé l'anello di fidanzamento e userà per l'occasione una fede a dir poco improvvisata.

Trame Un posto al sole: il ritorno di Beatrice

Niko e Susanna fanno coppia fissa da diversi mesi, tanto che già hanno ristrutturato l'appartamento di Renato, proseguendo la convivenza lontano dalla Terrazza. Le anticipazioni di Un posto al sole non precisano se la risposta della Picardi sarà positiva ma tutto fa comunque pensare ad un sì. Dopo la proposta, infatti, la coppia dovrà decidere come comportarsi con il resto della famiglia.

Ufficializzeranno subito la notizia o si prenderanno del tempo per riflettere? In attesa di scoprirlo, un nuovo imprevisto potrebbe causare dei problemi ai due neo-fidanzati. Beatrice, che si era allontanata dallo studio di Niko e Susanna per lavorare con l'avvocato Leone, chiederà di riprendere a lavorare con i suoi ex colleghi. Con l'avvocato Leone, infatti, le cose non sono andate come aveva sperato.

E tale richiesta lascerà Niko del tutto spiazzato.