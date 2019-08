Sono sempre più travolgenti le trame dello sceneggiato di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore approdato in Italia a partire da giugno 2019. Il malvagio antagonista Hakan Onder, negli episodi in programmazione dal 19 al 23 agosto, preparerà una trappola contro Nazli Piran e Ferit Aslan pur non avendo ricevuto il consenso della moglie. In seguito il marito di Demet verrà a conoscenza che il suo diabolico piano è fallito.

A dare la spiacevole notizia al losco imprenditore sarà proprio l’architetto visto che dirà al suo nemico che potrà andare a far visita ai suoi complici in prigione.

Nazli e Ferit contro gli Onder, Hakan apprende che il suo piano è fallito

Nelle puntate che sono andate in onda su Canale 5 prima della settimana di ferragosto Asuman ha dimostrato alla sorella Nazli e a Ferit di non essere più disposta ad allearsi con gli Onder.

La giovane ha fatto sapere al cognato che Burak, il suo cameriere, è una spia della moglie di Hakan. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori potranno guardare a partire da lunedì 19 agosto raccontano che non mancheranno di certo colpi di scena. La cuoca e l’architetto non appena si troveranno faccia a faccia con i perfidi coniugi li inviteranno a non mettersi più contro di loro. Durante l’acceso confronto l’Aslan provocherà il marito di Demet facendogli sapere che i suoi scagnozzi stanno facendo i conti con la giustizia.

Dopo aver fatto uccidere dal suo fidato scagnozzo (Bekir) il vero sabotatore (Resul) della vettura su cui viaggiavano i genitori di Bulut, il losco imprenditore aveva preparato un agguato per Nazli e Ferit scatenando la furia di Demet. La speranza dell'Onder era quella di riuscirsi a sbarazzarsi una volta per tutte del suo rivale. A questo punto Hakan verrà a conoscenza che il suo intento non è andato a buon fine per aver appreso dal suo rivale che i suoi uomini sono finiti in prigione.

La fuga di Burak, Demet costretta a non uscire di casa dal marito

Nel frattempo Burak si darà alla fuga dato che Tarik, non appena i coniugi Aslan faranno ritorno nel loro ristorante, gli comunicherà che non c’è nessuna traccia del ragazzo. Nazli e Ferit quindi si renderanno conto di non avere nessuna prova per dimostrare che è stato il complice di Demet a tentare di far fallire la loro attività.

Successivamente Deniz perderà il senno della ragione rendendosi protagonista di un terribile gesto. Quando la cuoca gli dirà di amare l’Aslan. Il musicista per via della troppa gelosia si scontrerà con un tir per aver guidato la sua moto a tutta velocità, ma per fortuna riuscirà a sopravvivere. Intanto, Demet dopo aver scoperto che Demir e Zeynep sono passati a miglior vita per colpa di suo marito, si dirà disposta ad andarsene di casa.

Per non far venire alla luce la verità sulla morte dei genitori di Bulut, Hakan costringerà la consorte a non uscire dal tetto coniugale per impedirle di denunciarlo.