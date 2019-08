Dopo la pausa prevista per la settimana di Ferragosto, la soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore tornerà con nuovi colpi di scena ed eventi inaspettati, che vedranno come protagonisti oltre Nazli e Ferit, anche i coniugi Onder sempre più determinati ad impossessarsi della Pusula Holding. La situazione tra Demet ed il marito diventerà giorno dopo giorno sempre più tesa, tanto che tra i due accadrà di tutto. La sorella di Deniz, infatti, sarà sconvolta dopo aver appreso che il marito è autore di un efferato delitto.

Pelin Turan corrotta da Hakan

Dopo aver appreso che Hakan è colpevole della morte di Demir e Zeynep, Demet cercherà di mettere al corrente l'Aslan delle novità, ma prima ancora che la donna riesca ad uscire dalla sua abitazione, gli scagnozzi di Onder faranno in modo di tenere segregata Demet nella sua stessa abitazione.

Hakan farà sparare dei colpi a Demet contro un finto bersaglio; la donna, però, non sa che dietro la sagoma cartonata c'è in realtà Tahir, che sarà quindi ucciso dai colpi di Demet.

Ora Onder tiene in pugno la moglie, poiché registrerà la scena in modo da usare le immagini incriminanti per ricattare Demet, obbligandola al silenzio.

La sete di vendetta di Hakan crescerà di giorno dopo giorno tanto che, pur di raggiungere la maggioranza azionaria della Pusula Holding, corromperà l'ex fidanzata di Ferit, Pelin Turan. Pur di rientrare nelle grazie dell'architetto e quindi di insinuarsi nel matrimonio degli Aslan, Pelin racconterà a Ferit di non averlo mai tradito, ma che Demet aveva orchestrato un piano per indurlo a pensare tutto ciò.

Ma non è tutto, perché rincarando la dose di bugie, Pelin rivelerà a Ferit che a causa dell'interruzione del loro rapporto, fu costretta ad abortire. Ferit rimarrà molto colpito dalle rivelazioni di Pelin, ma ciononostante i suoi sentimenti per Nazli non muteranno.

La registrazione che inchioda Hakan

Il perfido imprenditore dovrà vedersela ancora una volta con Demet, perché la donna sembra essere in preda ai sensi di colpa, che la portano a volersi allontanare dal marito, rivelando tutta la verità a Ferit.

In un momento di scarsa lucidità, Demet infatti, avrà un brutto litigio con il marito, dal quale vuole separarsi, perché dopo aver scoperto che è un assassino, non potrà mai più nutrire un sentimento di amore nei suoi riguardi.

Nell'estremo tentativo di dimostrare la colpevolezza di Hakan, Demet porterà il marito a parlare dell'omicidio dei genitori di Bulut, quindi ad ammettere le sue colpe. Parole che si ritorceranno presto contro l'Onder, ignaro di essere stato a sua volta registrato dalla moglie.

Cosa farà Demet con quella registrazione? La porterà alla Polizia oppure la utilizzerà come arma contro il marito? Nelle more di scoprire come andrà a finire tra i due personaggi più cattivi della soap, gli spoiler svelano che Hakan continuerà impavido la sua battaglia contro Ferit.