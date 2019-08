Per la felicità dei fan della soap Il Segreto, le avventure di Julieta, Saul, Isaac, e di tutti gli altri personaggi dello sceneggiato torneranno a fare compagnia al pubblico italiano a partire dal 26 agosto 2019. Negli appuntamenti in programmazione sul piccolo schermo ad inizio settembre 2019, si assisterà alla straziante uscita di scena di Fe. L’ex domestica non avrà altra scelta che abbandonare Puente Viejo per sfuggire dalle grinfie di Faustino, un collaboratore del postribolo in cui lavorava Nazaria.

Con la complicità di Mauricio, Raimundo, e del dottor Alvaro, la Perez farà credere a tutti gli abitanti di essere morta durante uno scontro con il suo ricattatore. Purtroppo il Godoy non potrà lasciare il paese con la sua amata, per rispettare un patto stretto con la Montenegro. Quest’ultima infatti accetterà di aiutare la sua ex inserviente a scappare dalla Spagna, soltanto se il suo capomastro continuerà a lavorare per lei.

Maria delusa da Francisca e Fernando, la Montenegro si rifiuta di aiutare la Perez

Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset i primi giorni di settembre, segnalano che il new entry Roberto Sanchez si prenderà gioco di Francisca e Fernando, dopo aver capito che i due vogliono farlo allontanare da Maria. Il cubano non appena la darklady e il Mesia gli offriranno un’ingente quantità di denaro per convincerlo ad abbandonare Puente Viejo senza la Castaneda, acquisterà la banca in cui la Montenegro dispone tutti i suoi soldi, e metterà in guardia la madre di Esperanza.

La figlia di Emilia e Alfonso quindi verrà a conoscenza che la sua madrina e il suo ex marito si sono alleati per sbarazzarsi del suo amico. Maria profondamente delusa dall’atteggiamento di Francisca e Fernando, deciderà di tornare a vivere nell’isola cubana insieme a Roberto, e ai bambini Esperanza e Beltran. Nel frattempo la Montenegro dopo aver scoperto che Fe ha inscenato la sua morte dopo essere stata ferita gravemente dal nemico Faustino, si rifiuterà di aiutare la sua ex domestica a trasferirsi in America senza destare nessun sospetto.

La matrona non cambierà idea, nemmeno quando suo marito Raimundo la inviterà a tendere una mano alla Perez. Quest’ultima convinta che Mauricio se ne andrà via dal quartiere iberico con lei, non farà nulla per convincere la sua ex padrona ad aiutarla. A quel punto Fe, essendo in attesa della sua partenza, saluterà tutti i suoi amici nella sua enoteca. In seguito Alvaro rassicurerà Elsa non appena la donna gli dirà di aver scoperto grazie ad Isaac che le ha raccontato delle menzogne sulla sua relazione sentimentale precedente.

Il dottore preciserà alla Laguna che Chiara la sua ex fidanzata non è stata dichiarata morta nel suo paese natale perché i genitori della ragazza quando si è verificata la terribile tragedia decisero di dare alla figlia una sepoltura cristiana senza far sapere che si tolse la vita.

Isaac ed Antolina ai ferri corti, Fe dice addio a Mauricio

Il Fernandez con il suo convincente discorso si conquisterà per l’ennesima volta la fiducia della sua promessa sposa.

L’ex fidanzata del Guerrero infatti in una conversazione con Consuelo, affermerà di voler dare un’altra possibilità al sostituto di Zabaleta: in tale circostanza però la sorella del defunto Jesus rivelerà di essere ancora innamorata del falegname. Nel contempo Isaac continuerà ad avere dei pessimi rapporti con la moglie Antolina, per aver interferito nella storia d’amore tra Elsa ed Alvaro. Don Berengario assalito dai sensi di colpa per aver ucciso Lamberto Molero, su consiglio di Carmelo e Julieta rinuncerà a costituirsi alla giustizia. Il parroco preferirà svelare il suo delitto attraverso il sacramento della confessione, facendo sapere al collega Don Anselmo di essere coinvolto con il misterioso decesso dei Molero. In seguito Saul sempre più disperato nel vedere la moglie Julieta depressa, chiederà a Prudencio di aiutarlo a scoprire cosa gli sta nascondendo la sua amata. Per terminare Mauricio a causa di un accordo sancito con Francisca, non potrà fuggire da Puente Viejo con Fe. In particolare il capomastro prometterà alla sua padrona di rimanere al suo servizio se consentirà alla Perez di raggiungere Rosario e Prado. La moglie dell’Ulloa accetterà le condizioni del suo fidato capomastro, costringendo quindi la sua ex inserviente a dire addio all’uomo che non ha mai smesso di amare.