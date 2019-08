Clamorosa novità in vista per coloro che seguono le avventure dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. A partire dal prossimo lunedì i telespettatori potranno vedere le puntate quasi per intero a quelle della versione originale, visto che ogni episodio prenderà il via alle 14:45 e finirà dopo le 16:00, grazie all'assenza dalla programmazione de Il Segreto e di Beautiful. Gli spoiler dal 5 al 9 agosto 2019, anticipano che Asuman ancora spaventata dalle intimidazioni di Demet, chiederà perdono a Deniz, poiché era l’unico parente di Bulut a cui non aveva ancora rivolto le sue scuse.

Fatos invece sarà intenzionata a prendere una decisione del tutto inaspettata. Nello specifico la coinquilina di Nazli dopo aver lottato per conquistarsi la fiducia di Engin, non vorrà più sposare il ricco imprenditore.

Asuman chiede perdono a Deniz, Hakan costringe Resul a partire

L’amata attrice Ozge Gurel farà compagnia al pubblico italiano anche durante le vacanze estive. Le anticipazioni degli episodi della Serie TV Dolunay che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2019, segnalano che Ferit continuerà ad avere lo stesso sospetto, visto che si convincerà che Hakan sia l’assassino di Demir e Zeynep.

Purtroppo l’Aslan sarà costretto ad avere pazienza, poiché dovrà aspettare che le forze dell’ordine trovino delle prove per incolpare l’Onder, che intanto si recherà dal suo nemico, e tenterà di fargli cambiare idea. Nel frattempo Demet furiosa per essere stata tradita da Asuman pur avendole detto che Ferit non ha avuto la penna usb tramite lei, la farà rapire. La sorella di Nazli dopo le minacce della moglie di Hakan si presenterà da Deniz per scusarsi.

Successivamente l’Onder metterà in atto uno dei suoi loschi piani per impedire all'Aslan di incastrarlo. Il losco imprenditore obbligherà Celal, un ex autista del defunto Demir ad assumersi la colpa dell’assassinio del suo ex padrone e di Zeynep. Celal non appena il marito di Demet gli farà presente che a pagare le spese saranno i suoi familiari, si adeguerà alla volontà del malvagio uomo, ma non riuscirà a convincere Ferit e Nazli.

La cuoca e l’architetto infatti giungeranno alla conclusione che l'ex autista non abbia nulla a che fare con la morte dei genitori di Bulut. Hakan svelerà a Demet che Salih non è morto, per scoprire se sua moglie è del tutto sincera. Engin scoprirà che il giorno in cui Demir e Zeynep sono passati a miglior vita, un misterioso uomo ha nascosto qualcosa sotto l’auto dei due defunti coniugi. L’Onder costringerà Resul ad andare a vivere all'estero per il bene dello scagnozzo.

Il magistrato emetterà il verdetto definitivo, e purtroppo l’esito non sarà affatto positivo per il piccolo Bulut. Il bambino verrà affidato ancora una volta a Demet e Hakan. Nonostante ciò Ferit non si arrenderà, visto che richiederà l’aiuto di Nazli per poter sottrarre il nipote alle grinfie della perfida coppia.

Il matrimonio di Nazli e Ferit, Fatos vuole lasciare Engin

In seguito gli Onder sempre più decisi a prendere le redini della Pusula Holding, proporranno a Deniz di rinunciare alle sue azioni.

Quest’ultimo anche se sua sorella e suo cognato si diranno disposti ad affidargli Bulut per farlo avvicinare alla Piran, non si lascerà condizionare. La cuoca stufa di vedere il bambino soffrire, accetterà di sposare l’Aslan. Intanto Hakan andrà su tutte le furie poiché uno dei suoi piani non avrà il risultato sperato. Ferit annuncerà il fidanzamento con Nazli, facendo intuire quindi ai loro amici di aver perdonato la cuoca. L’obiettivo del ricco imprenditore, ovvero quello di riuscire ad ottenere una volta per tutte la custodia del nipote rischierà di fallire, quando la sorella di Asuman sarà incerta sul da farsi a causa della disapprovazione dei suoi genitori.

Finalmente arriverà il tanto atteso giorno, ma i promessi sposi preferiranno avere la mente occupata dedicandosi al lavoro a poche ore prima del loro matrimonio. L’Aslan dopo essersi preparato si recherà in chiesa, invece Nazli si recherà dal pescivendolo per fare un ordine, senza sapere di andare incontro ad un grave imprevisto: la chef infatti rimarrà rinchiusa all'interno di una cella frigorifera per mano di Demet. La coinquilina dopo aver rischiato di perdere la vita mandando quindi in fumo la strategia di Ferit, convolerà a nozze con l’architetto grazie a Deniz che la metterà in salvo in extremis. Quest’ultimo in preda allo sconforto per aver perso la donna che ha fatto battere il suo cuore, deciderà di partire con Ayla. Al termine dei festeggiamenti, Nazli farà fatica a svestirsi a causa della febbre alta. Deniz farà un gesto inaspettato, visto che deciderà di migliorare la sua posizione alla Pusula Holding. Ferit presenterà ad Hakan una copia dell’istanza di affidamento di Bulut fatta al giudice. Il marito di Demet per non consentire al suo rivale di vincere l’imminente sentenza lo metterà in una difficile situazione, facendo ritrovare nei camion dell’azienda dell’uomo delle sostanze illecite. L’Aslan dopo aver dimostrato la sua innocenza, tornerà subito in libertà e si vendicherà denunciando l’Onder. Fatos a gran sorpresa non avrà nessuna intenzione di diventare la moglie di Engin dopo essersi resa conto di non amarlo più. Asuman invece dopo aver scoperto che il cameriere Burak lavora per Demet avviserà Ferit e Nazli. La cuoca e il ricco imprenditore proprio quando saranno sul punto di farla pagare alla diabolica bionda, faranno i conti con Hakan.