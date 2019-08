La storia tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sembra vivere un momento di crisi. L'indizio sarebbe arrivato direttamente dai profili social dei due ex gieffini. Nelle scorse ore l'opinionista genovese ha pubblicato sui social alcune parole di una canzone di Ultimo dal titolo 'Ti dedico il silenzio'. "Io ti dedico il silenzio, tanto non comprendi le parole. Questa sera provo a farlo, questa sera io ti chiamo e tanto tu non mi rispondi.

Se lo fai, dici che non siamo pronti", le parole utilizzate dalla De Andrè sono criptiche, ma potrebbero anche non esserlo. Il brano del cantautore romano, infatti, narra di un amore che, anziché brillare nel corso del tempo, si sta spengendo.

La risposta di Gennaro: 'Forse è meglio il silenzio'

A destare un ulteriore preoccupazione tra i fan è proprio la risposta immediata del modello partenopeo.

Pochi istanti dopo la story di Francesca, Gennaro ha pubblicato un messaggio attraverso il suo profilo Instagram: "“Purtroppo, quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona, forse sì… è meglio il silenzio". Dalle parole di entrambi sembrano non esserci dubbi. La coppia starebbe vivendo un momento piuttosto delicato e lo stesso Lillio si sarebbe soffermato ancora una volta sui modi di fare della sua compagna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

Tuttavia ricordiamo che, al momento, da parte dei due ex coinquilini del Gf non è stata né confermata né smentita una crisi in atto. Starà a Gennaro o Francesca fare chiarezza su cosa sta accadendo all'interno del loro rapporto e se, in effetti, qualcosa sta realmente accadendo.

Francesca aveva espresso parole al miele su Gennaro

La presunta crisi tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè ad oggi suona come un fulmine a ciel sereno.

La relazione tra i due ex protagonisti del Grande Fratello sembrava andare a gonfie vele. In una recente intervista la nipote del grande Faber aveva speso belle parole nei confronti del suo compagno. La ragazza aveva confessato al settimanale Di Più di vivere un bel momento al fianco del suo ex coinquilino, nonostante stessero vivendo una relazione a distanza. Chissà se i due riusciranno presto a trovare un punto d'incontro o se arriverà l'addio.

Cristiano De Andrè: invano il tentativo di ricucire la famiglia

Nei giorni scorsi Cristiano De Andrè, dopo i numerosi appelli fatti da Barbara D'Urso, sembra aver fatto dei passi in avanti per ricucire il rapporto con i propri figli. Mentre Fabrizia ed Alice hanno partecipato ad una reunion di famiglia andando in vacanza con il cantautore, Francesca sembra non mollare la presa. L'ex gieffina sul rapporto con suo padre è stata categorica, tanto da dichiarare: "Quello che ha fatto non lo cancella nessuno".

Fabrizia De Andrè nei giorni scorsi ha detto di voler provare a fare da tramite alla riconciliazione tra suo padre e Francesca, ma tutto questo ad oggi sembra essere ancora un miraggio.