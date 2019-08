Potrebbe essere in arrivo una dolce novità per la coppia di Uomini e Donne formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: a scatenare il dubbio su una possibile gravidanza della bella ex corteggiatrice è stato l'ultimo scatto postato dall'ex tronista su Instagram. I due fidanzati si trovano al mare e la mano di Claudia è dolcemente adagiata sul suo ventre. Ciò è stato sufficiente a scatenare la curiosità dei numerosi sostenitori della giovane coppia, che gradirebbero non poco la lieta notizia.

Claudia Dionigi e la possibile gravidanza

Prosegue senza nubi all'orizzonte la storia d'amore tra Lorenzo e Claudia. Dopo la spettacolare scelta avvenuta al castello, i due non si sono più separati, anzi, hanno intrecciato le loro vite fino a prendere la decisione di andare a convivere. Poco dopo il fidanzamento, infatti, i due non sono stati più capaci di separarsi e hanno fatto l'importante passo di crearsi il loro nido d'amore.

La convivenza prosegue bene, come i due hanno più volte raccontato, per cui se arrivasse la notizia di un bebè ciò non farebbe che confermare che i sentimenti che legano i due sono fortissimi.

Sotto lo scatto postato dall'ex tronista di Uomini e Donne i commenti inquisitori dei fan si sono moltiplicati nel giro di pochi minuti: la coppia. però, non ha né confermato né smentito la gravidanza. Il silenzio dei diretti interessati non ha fatto altro che accrescere la curiosità degli utenti del web, che si sono lasciati trasportare dall'entusiasmo.

È certo che la mano della bella Claudia potrebbe essere posizionata sul ventre solo per puro caso, ma i più romantici hanno voluto vederci qualcosa di più. Per il momento resta confermata l'unione di Lorenzo e Claudia: la coppia non ha mai conosciuto un momento di crisi. A dispetto delle ultime relazioni nate sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi, che sono andate in crisi o si sono addirittura interrotte nell'arco di breve tempo, i due giovani sono più innamorati che mai.

L'amore tra Lorenzo e Claudia

Non a caso, dopo gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto la redazione di Uomini e Donne, soprattutto la figura di Raffaella Mennoia, Lorenzo ha preso le difese del programma che gli ha regalato l'amore della sua vita. Se la vita sentimentale prosegue col vento in poppa, anche quella lavorativa sta prendendo una buona piega. I fan di Lorenzo potrebbero vederlo nella casa del Grande Fratello Vip: la voce gira già da tempo, senza alcuna conferma in merito, ma se ciò si verificasse non è escluso che Claudia potrebbe rendersi a sua volta protagonista con qualche bella sorpresa per il fidanzato.

Adesso non resta che attendere le dichiarazioni della coppia, per conoscere la verità in merito alla gravidanza.