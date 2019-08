Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Una vita potranno seguire oggi 17 agosto su Rete 4 a partire dalle ore 21:30 circa. In essa, infatti, il piano orchestrato da Samuel darà i suoi frutti e il giovane verrà scarcerato proprio nel giorno del funerale del padre Jaime. Nel frattempo, però, sarà un'altra persona a finire in carcere con l'accusa di omicidio: sarà Flora a dover fare i conti con il suo coinvolgimento nella morte dell'Indiano.

E mentre Leonor potrà tirare un respiro di sollievo dopo avere scoperto la verità su Eva, Ursula riuscirà a fuggire da Acacias 38 ma solo dopo avere commesso l'ennesimo delitto. E questa volta sarà la vita di Carmen a risultarne seriamente compromessa.

Una Vita anticipazioni: Diego si scusa con Samuel

Continua senza sosta la programmazione della telenovela Una Vita, anche per quanto riguarda la tradizionale puntata serale.

Oggi 17 agosto, Peña confesserà a Leonor la verità sull'arrivo di Eva: è stato lui a chiedere l'intervento della donna per trattenere Flora e Iñigo ad Acacias 38. Ottenuta la conferma che desiderava, la figlia di Rosina correrà dall'amato per riconciliarsi ma proprio in quel momento avverrà un nuovo evento drammatico: Flora verrà arrestata davanti ai loro occhi, accusata dell'omicidio dell'Indiano.

A questo punto, non si potrà fare altro che correre ai ripari. Leonor, dopo avere baciato Iñigo davanti a tutti, si recherà subito da Felipe per chiedergli di prendere le difese di Flora. Se quest'ultima rischierà una lunga condanna, diverso sarà il caso di Samuel che verrà scagionato dall'accusa di omicidio ai danni di Jaime. Il giovane Alday, però, non farà in tempo a recarsi al funerale del padre. Poco dopo, inoltre, riceverà le scuse di Diego, il primo ad avere pensato che sia stato lui l'assassino di Jaime.

Trame odierne Una Vita: Ursula riesce a fuggire

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata odierna, Ursula approfitterà dell'assenza dei vicini di casa per fuggire dal quartiere. La sola Carmen tenterà di fermarla ma sarà lei ad avere la peggio. La domestica verrà pugnalata dalla Dicenta che la lascerà esanime sul pavimento del soggiorno. Solo l'arrivo di Samuel, dopo il rilascio dal carcere, eviterà il peggio.

L'Alday, infatti, le darà i primi soccorsi e proprio a lui Carmen rivelerà le ragioni della partenza di Ursula: è fuggita per ricongiungersi al piccolo Moises. Esteban scoprirà che Silvia è stata obbligata da un uomo a salire su una carrozza. Lui e Arturo non potranno quindi perdere tempo e si metteranno subito alla ricerca della Reyes, chiedendo la collaborazione della polizia. Nel frattempo, lei si troverà tra le grinfie di un tale Blasco, un uomo che qualche tempo prima era stato oggetto di indagini da parte di Silvia.

In tale occasione, la donna lo aveva sedotto e tradito per raggiungere il suo scopo.