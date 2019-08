Proseguono gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola, 'Il segreto' che riesce a tenere alta l'attenzione dei milioni di telespettatori. Gli spoiler rivelano che ci saranno dei colpi di scena nelle prossime puntate italiane e sarà al centro delle trame il personaggio di Isaac. Il carpentiere verrà a conoscenza delle bugie raccontate dalla moglie e sarà convinto di fare la scelta giusta liberandosi di Antolina.

Avranno inizio degli imprevisti per via dell'incontro tra Alvaro e il falegname. Il rapporto tra la bionda e il consorte cambierà nel momento in cui il dottor Fernandez lascerà il paese di Puente Viejo ed entrerà in possesso del denaro della Laguna (Alejandra Meco). Isaac vorrà rendere giustizia a Elsa che è stata abbandonata dal futuro sposo a poche ore dal matrimonio e avrà intenzione di mettersi alla ricerca di Alvaro.

Questo comportamento del ragazzo provocherà la rabbia di Antolina ma Isaac riuscirà a trovare il dottore a Trefacio con l'intento di farsi restituire il denaro.

La rabbia del carpentiere nei confronti della moglie che l'ha ingannato

Il Fernandez racconterà a Isaac di aver speso il denaro di Elsa per pagare i debiti maturati con uno strozzino che l'ha minacciato di morte. Il medico vorrà ricompensare gli errori compiuti e darà alla Laguna la possibilità di essere felice al fianco di Isaac.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Alvaro deciderà di confessare al marito di Antolina la realtà dei fatti e gli dirà che la bionda ha mentito riguardo all'aborto in quanto era incinta di tre mesi e il bambino non poteva essere figlio del carpentiere. L'intento del medico sarà di spingere Isaac ad annullare il matrimonio con Antolina per trascorrere il resto della sua vita al fianco di Elsa. Il falegname non riuscirà a contenere la rabbia nei confronti di Antolina e farà ritorno a Puente Viejo per risolvere la questione.

Antolina vuole vendicarsi della Laguna

Il Guerrero informerà della questione Matias (Ivan Montes), Marcela e Consuelo per far conoscere la notizia ai compaesani. Il carpentiere non perderà tempo e si presenterà dalla consorte per sistemare la vicenda dicendole di aver conosciuto le bugie da lei raccontate intorno alla gravidanza. La Ramos negherà questa ipotesi ma non riuscirà a convincere Isaac che non crederà a nessuna delle parole pronunciate dalla moglie.

Il falegname vorrà dimostrare questa verità ma la bionda sarà pronta per organizzare una controffensiva in modo da allontanare Isaac da Elsa. La Ramos troverà il modo per umiliare la rivale e accuserà la Laguna di essere una bugiarda dando inizio a un affronto nella piazza di Puente Viejo. La moglie del Guerrero non perderà occasione per confessare ai compaesani che Alvaro ha rubato tutti i soldi della figlia di Amancio.