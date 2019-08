Il comico Guy Branum, già tra gli ideatori alla Serie TV comica "The Mindy Project", è stato assoldato per realizzare la trasposizione televisiva di una delle più amate, e fortunate, commedie degli anni 2000: "How to Lose a Guy in 10 Days", ovvero "Come farsi lasciare in 10 giorni", che aveva come protagonisti Kate Hudson e l'attore Premio Oscar Matthew McConaughey. Il progetto di questa serie tv sarà realizzato per Quibi, un'app streaming innovativa che lancerà, dall'Aprile 2020, serie tv 'a formato smartphone'.

L'app che sfida Youtube

Ideata da Jeffrey Katzenberg soprannominato "il mago di Hollywood” e Meg Whitman, la nuova piattaforma è definita “Complementare e non concorrente di Netflix”. Sì, perché Quibi ha in mente di concorrere principalmente con Youtube, avendo come scopo quello di creare serie tv della durata massima di 10 minuti a episodio, adatti a un target di persone che guardano i video in movimento, ma in alta definizione, che non è esattamente la caratteristica più forte di Youtube.

Un'esperienza totalmente diversa da Netflix che, come dice Jeffrey Katzenberg "É bellissimo perché è la soluzione per chi non ha voglia di uscire di casa, o non può farlo, e ti dà modo di investire un'ora o più ore del tuo tempo a guardare qualcosa di piacevole e in alta qualità"

La serie tv in questione sarà incentrata su "Una giovane giornalista che lavora online e un dirigente pubblicitario stravagante che devono entrambi dimostrare, una volta per tutte, di essere monogami.

Presto scopriranno, tuttavia, che mantenere una relazione sarà più difficile del previsto". A riguardo del nuovo impegno per Quibi, Guy Branum ha commentato ironicamente: "Quibi e Paramount hanno accettato di farmi riscrivere "Come farsi lasciare in 10 giorni" e adesso dovrò osservare e consultare un bel po' foto di Matthew McConaughey senza camicia per ritrovare l'ispirazione e fare un buon lavoro!".

Gli altri progetti di Quibi, nuova app streaming in arrivo nell'aprile 2020

Oltre la versione 'piccolo schermo' di "Come farsi lasciare in 10 giorni", Quibi ha in cantiere una serie di progetti comici attualmente in fase di sviluppo tra cui "Action Scene" con Kevin Hart, l'adattamento tv del film del 1999 "Varsity Blues", una commedia musicale di Darren Criss chiamata "Royalties" e un thriller d'azione (ancora senza titolo) con il bel Liam Hemsworth.

Sono anche in lavorazione "Nightgowns", che seguirà Sasha Velour, vincitrice della nona stagione di "RuPaul Drag Race", mentre crea il suo nuovo spettacolo teatrale a Brooklyn e "Last American Vampire", un dramma soprannaturale su una donna agente dell'FBI che finisce per lavorare a fianco di un vampiro secolare per salvare il mondo dalla distruzione imminente.