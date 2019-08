Sta ottenendo grande successo in Italia Can Yaman, l'attore che interpreta il personaggio di Ferit Aslan nella soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, attualmente ancora in onda su Canale 5. L'artista di Istanbul, bello e impossibile, è riuscito a stregare le fan italiane, le quali hanno immediatamente notato il suo cambiamento rispetto a quando ha preso parte alla riprese di Dolunay nel 2017.

Infatti attualmente il 29enne sfoggia dei capelli lunghi e un fisico decisamente più scolpito rispetto a qualche anno fa. Nonostante ciò, le telespettatrici di Bitter Sweet lo hanno immediatamente riconosciuto fin da quando è atterrato all'aeroporto Internazionale di Napoli dove ha firmato numerosi autografi. L'attore, infatti, è approdato dapprima nel capoluogo partenopeo e poi all'isola di Capri per concedersi qualche giorno di vacanza.

Ricordiamo che la serie turca sta ottenendo risultati soddisfacenti in termini di Auditel, con una media di circa 2 milioni di spettatori ed uno share che si aggira intorno al 19%, con picchi massimi che sono arrivati fino al 22%. Dunque, sembra proprio che le vicende di Ferit e Nazli siano riuscite a sostituire al meglio Maria De Filippi e il suo Uomini e Donne, attualmente in pausa estiva.

Can Yaman sceglie l'Italia per le vacanze

Can Yaman è stato avvistato il 16 agosto dapprima all'aeroporto di Capodichino e poi mentre passeggiava sul lungomare di Mergellina.

Inoltre pare che abbia soggiornato all'Hotel Vesuvio prima di mettersi nuovamente in viaggio il 17 agosto per raggiungere l'isola di Capri.

Ovviamente non si conoscono nei dettagli i suoi progetti per le vacanze estive ma, ad ogni modo, è molto probabile che le fan che in questi giorni si trovano presso la bellissima isola del Golfo di Napoli possano imbattersi proprio nel protagonista maschile di Bitter Sweet.

C'è da sottolineare che in questi ultimi mesi il nostro Paese ha già ospitato per le ferie altri due artisti turchi molto amati dal pubblico, ovvero Serkan Çayoğlu (Ayaz Dinçer della soap Cherry Season) e Özge Gürel, la bella Nazli di Bitter Sweet.

Can Yaman, nuovo progetto in arrivo

In queste ultime settimane, Can Yaman è decisamente cambiato perché sta lavorando ad una nuova serie televisiva, Erkenci Kus, nella quale ricopre il ruolo di Can Divit. Molto probabilmente, dopo il successo ottenuto da Cherry Season e Bitter Sweet, nella prossima estate anche questa soap approderà su Canale 5, dunque sarà possibile rivedere l'artista 29enne alle prese con questo nuovo personaggio che, dati i lunghi capelli e il fisico marmoreo, è profondamente diverso da Ferit Aslan.

Bitter Sweet torna in onda dopo la pausa di Ferragosto

Tornando a Bitter Sweet, c'è da dire che dopo la breve pausa di Ferragosto la soap turca tornerà su Canale 5 già da domani, 19 agosto. L'orario sarà il consueto, ovvero dalle 14:45 alle 16:30 con due episodi, mentre dal giorno 26 dovrebbe essere ripristinato il palinsesto precedente, con una sola puntata seguita dal ritorno de Il Segreto.