Quest'anno, all'interno della casa del Grande Fratello 16 condotto da Barbara D'Urso, abbiamo assistito alla nascita di un flirt tra Daniele Dal Moro e la bella Martina Nasoni, la ragazza che poi è stata proclamata vincitrice assoluta del reality show Mediaset. La conoscenza tra i due è proseguita anche quando si sono spenti i riflettori del programma anche se l'esito finale non è stato affatto positivo e, a distanza di qualche mese, ecco che tra Daniele e Martina è già arrivato il fatidico momento dell'addio finale.

In queste ore Daniele ha preso la parola sui social, fornendo ulteriori dettagli su questa separazione e rivelando che Martina avrebbe detto parole molto gravi sul suo conto.

L'addio tra Daniele e Martina dopo il GF 16

Qualche giorno fa, la bella Martina Nasoni aveva annunciato su Instagram la fine della sua frequentazione con Daniele, rivelando che entrambi avevano provato a costruire qualcosa assieme ma che tutto sommato avevano capito di non essere fatti per stare insieme.

E così le loro strade si sono separate, anche se Daniele ha fatto sapere di aver appreso la notizia del loro addio soltanto su Instagram: Martina non glielo avrebbe detto di persona, sebbene i due avevano in programma un appuntamento per rivedersi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché qualche giorno fa Martina ha raccontato su Instagram che, dopo aver saputo che Daniele si trovava a Roma per lavoro, ha deciso di prendere un treno per fargli una sorpresa e provare così a chiarirsi dopo le frecciatine social.

Il risultato, però, non sarebbe stato positivo, dato che Daniele si sarebbe rifiutato di parlare con la vincitrice del Grande Fratello, perché impegnato con uno shooting fotografico.

La verità di Daniele Dal Moro: 'Martina ha detto cose gravi'

Da quel momento, Martina ha fatto sapere che considerava definitivamente chiusa la sua relazione con il ragazzo, il quale, però, sempre su Instagram, ha voluto raccontare la sua versione dei fatti.

Daniele ha confermato che Martina gli aveva fatto una sorpresa recandosi a Roma, tuttavia lui aveva già preso un impegno con suo cugino che non vedeva da moltissimo tempo.

Il ragazzo, quindi, ha lasciato intendere di non aver gradito più di tanto questa sorpresa dato che si trovava a Roma anche per motivi di lavoro e che, quindi, tale incontro poteva svolgersi in maniera differente. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando Daniele ha rivelato di aver scoperto che Martina avrebbe detto delle cose gravissime su di lui e sulla sua famiglia, che, per il momento, non ha voluto ripetere pubblicamente.

'Nessuno mi ha mai detto quello che mi ha detto lei', ha chiosato Daniele nel suo duro sfogo.