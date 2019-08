Procede nei migliori dei modi la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Oggi il pilota di MotoGp compie gli anni, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non potrà essere presente per trascorrere questa giornata insieme a lui. La data del compleanno di Iannone, infatti, è la stessa in cui compie gli anni la nipote Matilde, figlia di sua sorella Veronica. Per cui, la De Lellis sarà impegnata ad organizzare la festa per la sua amata nipotina, anche se questo significa non poter essere vicina al suo Andrea.

Nonostante ciò, Giulia ha riservato per lui un messaggio importante e una bellissima sorpresa.

Allo scattare della mezzanotte, ha fatto in modo che Andrea ricevesse la sua lettera mentre spegneva le candeline. Inoltre attraverso un post su Instagram ha espresso tutto il suo amore nei suoi confronti. Così, Giulia ha voluto dichiarare il suo amore per il campione di MotoGp. Inoltre, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha scritto ancora un altro messaggio, questa volta con parole davvero profonde che simboleggiano il grande legame che c'è tra i due.

Giulia De Lellis, una lettera piena d'amore per il suo Iannone

"Siamo lontani, ma vicini e chissà se mi perdonerai mai per non essere li con te", queste le prime parole contenute nella lettera che Giulia ha fatto avere ad Andrea a mezzanotte. “L'unico posto al mondo in cui vorrei essere è tra le tue braccia, buon compleanno, ti amo”, scrive la De Lellis nelle ultime righe della sua lettera. A rendere pubbliche le parole della sua amata è stato proprio Iannone, che attraverso Instagram le ha condivise con i fan.

L’ex fidanzata di Damante non si è però fermata qui, pubblicando un altro messaggio ancora più appassionato per il suo fidanzato. Giulia ammette di aver vissuto momenti unici con lui: “Io e lui siamo così uguali che addirittura abbiamo lo stesso modo di ragionare. Ci completiamo a vicenda, lui è le mie braccia e le mie gambe quando sono stanca, la mia forza quando non riesco ad andare avanti”, ammette la De Lellis con il cuore in mano, ma non è finita qui.

“Lui è quella persona che riesce a far stare bene il mio cuore, io e lui siamo il bene, siamo la consapevolezza, siamo l'amore e molte cose che se mi dovessi fermare a raccontare non finirei più".

Giulia e Iannone: un amore vero e genuino

Un messaggio molto lungo e sentito, perché la De Lellis sembra davvero innamorata del suo 'cavaliere' azzurro infatti ammette: "Lui per me rappresenta tante cose.

È meraviglioso per me. Ogni giorno è in grado di farmi innamorare come la prima volta, attraverso uno sguardo, un sorriso o qualcosa che non mi aspetto. Non smettere mai di sorprendermi, buon compleanno amore mio."