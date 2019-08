Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV che collezionando ascolti record sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 19 a venerdì 23 agosto, Ferit Aslan e Nazli Piran riusciranno ad ottenere l'affido del nipote Bulut mentre Deniz Kaya farà un grave incidente in moto.

Bitter Sweet: Hakan dubita di Ferit e Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dalle nuove puntante in onda da lunedì 19 a venerdì 23 agosto su Canale 5, rivelano che Hakan, Demet e Deniz non crederanno alle nozze di Ferit e Nazli (Ozge Gurel).

Un dubbio che insospettirà questi ultimi quando la Piran si rifiuterà di recarsi ad una mostra d'arte ad Istanbul insieme all'Aslan. Nel frattempo Asuman farà una sorprendente scoperta. La sorella della cuoca, infatti, apprenderà che Baruk, il cameriere del ristorante è in realtà una spia comprata dalla Kaya per distruggere la reputazione del locale. La donna, a questo punto, si recherà a raccontare tutto all'affarista.

Incidente in moto per Deniz

Ascoltate le parole di Asuman, Ferit deciderà di recarsi a parlare con Baruk se quest'ultimo non decidesse di scappare dall'incontro. Deniz, invece, avrà un bruttissimo incidente in moto. Il Kaya, infatti, avrà un forte attacco di gelosia dopo aver visto la Piran teneramente avvinghiata all'Aslan. Di conseguenza, il musicista monterà in sella alla sua potente moto per poi schiantarsi a tutta velocità contro un camion.

Fortunatamente il ragazzo riporterà solo una brutta frattura ad un braccio dopo essere stato ricoverato in ospedale. Le trame di Bitter Sweet in onda a fine agosto sulle reti Mediaset, rivelano che Asuman apprenderà che le nozze tra la Piran e l'affarista sono tutta una farsa dopo aver ascoltato una conversazione telefonica di suo padre. Una scoperta che potrebbe compromettere la possibilità di ottenere l'affido del nipote ai coniugi Aslan, visto che mancheranno solo due giorni al verdetto.

Bulut affidato ai coniugi Aslan

Durante l'udienza, la coppia verrà accusata dai giudici di essersi sposata senza nemmeno conoscersi. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Deniz deciderà di ascoltare il cuore, tanto da testimoniare a favore di Ferit (Can Yaman) e Nazli. Il Kaya, infatti, racconterà che il bambino deve stare con le persone che ama di più cioè la cuoca e l'affarista. Alla fine, il giudice dichiarerà che Bulut venga affidato esclusivamente ai coniugi Aslan.

Non ci resta che attendere lunedì 19 agosto per rivedere le vicende di Dolunay sui teleschermi Mediaset dopo la sospensione in occasione delle festività di Ferragosto.