Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sono ancora in crisi: è passato più di un mese da quando l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato ai fan di vivere un periodo no con il fidanzato e, ad oggi, poco sembra essere cambiato tra loro. Mentre la ragazza si sta godendo una vacanza con gli amici a Ibiza, il napoletano continua a pubblicare su Instagram messaggi che non lasciano presagire a nulla di buono per la coppia.

Oscar ed Eleonora lontani: vacanze separate per la coppia

Dopo aver trascorso una vacanza insieme in Sardegna a giugno, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono entrati in crisi: risale all'inizio di luglio, infatti, lo sfogo nel quale la ragazza ha confermato di vivere un momento difficile dal punto di vista sentimentale.

È passato più di un mese da quest'annuncio che ha rattristato i tanti fan della coppia di Uomini e donne, e poco o nulla sembra essere cambiato: l'ex corteggiatrice si è divisa tra i familiari e gli amici (attualmente si trova ad Ibiza con un caro amico), mentre il napoletano ha preferito fare trasferte in solitaria, affiancandosi soltanto al cane Ares.

Dal profilo Instagram dell'ex tronista, però, in queste ore è arrivato un segnale piuttosto negativo sul futuro della sua chiacchierata storia d'amore. Nelle Stories del giovane, infatti, è apparso il seguente messaggio: "Certi dubbi rendono le idee più chiare".

Ricordando le parole che ha usato Eleonora tempo fa per descrivere la crisi che stava vivendo col fidanzato ("Non c'è ancora nulla di definitivo, abbiamo dei dubbi da sciogliere, appena decideremo qualcosa sarete i primi a saperlo"), sembra quasi che Oscar abbia voluto rimarcare il fatto che le cose con la compagna continuano a non andare bene. A quanto pare i due da settimane fanno vite separate, nonostante abbiano un cane in comune e lei lavori nell'azienda di lui.

Eleonora alla ricerca di spensieratezza a Ibiza

Se Oscar lascia intendere di non attraversare un periodo felice dalle cose che pubblica su Instagram, Eleonora sta mostrando la parte più "leggera" della sua estate sui social network. Da quando è volata ad Ibiza, in particolare, la ragazza non perde occasione per sfoggiare bikini coloratissimi e per raccontare aneddoti divertenti con l'amico che è in vacanza con lei.

A chi l'ha rimproverata per il comportamento che sta avendo da quando è in crisi con Branzani, qualche giorno fa la Rocchini ha risposto: "Non penso di dovermi giustificare, non c'è nulla di male. Ho bisogno di ritrovarmi, di ritrovare con il relax e il divertimento quello che ho perso".

"La mia ca... di spensieratezza", ha tuonato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.