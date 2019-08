Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV che sta infiammando gli ascolti grazie alla storia tormentata tra l'affascinante affarista e la cuoca di cibo giapponese. Nelle puntate di settembre, Nazli Piran e Ferit Aslan finiranno nuovamente in un'aula di tribunale. La cuoca, infatti, deciderà di chiedere il divorzio dal marito dopo aver accettato il ricatto di Hakan Onder.

Bitter Sweet: Nazli ricattata da Hakan a causa di Asuman

Le anticipazioni di Bitter Sweet relative alle puntate in onda a settembre su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze del ricatto di Hakan ai danni di Nazli. Tutto inizierà precisamente quando il marito di Demet deciderà di tenere in pugno la cuoca grazie ad una trappola organizzata nei confronti di Asuman. La Piran, infatti, accetterà l'offerta di lavoro di Muzaffer che si rivelerà essere un complice dell'Onder. Qui l'uomo dimostrerà la sua vera natura, tanto da tentare di abusarla.

In questa frangente, la sorella di Nazli arriverà addirittura a sparargli, per poi fuggire credendo di averlo fatto fuori.

Peccato che tutto questo si rivelerà una farsa in quanto l'arma da fuoco era caricata a salve, mentre Hakan approfitterà del video per ricattare la moglie dell'Aslan. La cuoca apparirà sconvolta dal guai in cui si è cacciata la sorella. Per questo motivo dovrà accettare gli ordini del cognato di Deniz.

Proprio quest'ultimo pretenderà che divorzi da Ferit (Can Yaman) se non vuole che il filmato in cui Asuman uccide un uomo venga diffuso in tutta Istanbul.

La Piran lascia Ferit e chiede il divorzio

Stando alle trame di Bitter Sweet si evince che Ferit deciderà di chiedere nuovamente la mano di Nazli (Ozge Gurel), in quanto ha capito che è la donna della sua vita. Infatti organizzerà una cena per regalarle un anello prezioso e farle la vera dichiarazione d'amore.

Sarà proprio in questo momento che la Piran deciderà di lasciarlo, senza fornirgli una spiegazione convincente, tanto da portarlo in tribunale per firmare le carte del divorzio.

Il giudice non concede il divorzio ai coniugi Aslan

Ma in tribunale il giudice deciderà di non concedere la separazione ai coniugi Aslan, in quanto ha capito che entrambi nutrano dei sentimenti. Di conseguenza, lì inviterà a seguire un corso di terapia di coppia per risolvere i loro problemi.

Ma ecco che Hakan Onder chiamerà al telefono la cuoca infuriato per la decisione del magistrato. Dall'altro canto, l'Aslan capirà che dietro il rifiuto della moglie c'era lo zampino del marito di Demet, tanto da decidere di fare qualcosa per impedirgli di distruggere la sua famiglia. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti che si annunciano carichi di colpi di scena.