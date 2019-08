Nuovo appuntamento dedicato alle trame della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che attualmente è ferma nella programmazione per via della pausa di ferragosto. Le anticipazioni degli episodi della prossima settimana svelano che Ferit Aslan, deciso ad assicurare alla giustizia Hakan Onder per aver causato la morte di Demir e Zeynep, metterà in atto un piano per incastrarlo. Il marito di Nazli Piran si farà aiutare da Tarik, ordinandogli di far sostituire un pneumatico della sua automobile nella stessa officina frequentata dal cognato di Deniz.

Lo scopo dell’architetto sarà quello di mettere alla prova il suo nemico, ovvero di vedere se ordinerà alla sua spia Tahir di manomettere i freni della sua vettura.

Ferit ancora convinto che Hakan sia un assassino, Tarik aiuta l’Aslan

Nelle puntate che i telespettatori italiani hanno già avuto modo di vedere, Ferit, dopo aver appreso dal suo meccanico di fiducia che la vettura di Demir e Zeynep fu sabotata il giorno in cui sono passati a miglior vita, ha accusato Hakan di essere l’artefice del duplice omicidio.

Gli spoiler degli episodi della Serie TV Dolunay in programmazione su Canale 5 da lunedì 19 a venerdì 23 agosto, raccontano che l’Aslan continuerà ad avere la stessa convinzione, dato che crederà ancora che ad uccidere i genitori di Bulut sia stato il marito di Demet, nonostante non avrà nessuna prova per confermare la sua tesi. Il marito di Nazli disposto a tutto per smascherare il cognato di Deniz, architetterà un escamotage per riuscire nel suo intento dopo aver mandato invano nell’officina che frequenta il malvagio uomo l’investigatore Tahir. Nello specifico l’architetto si servirà del suo autista Tarik, per poter scoprire se i suoi sospetti sono fondati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L’Onder sfugge alla trappola del marito di Nazli, il cognato di Asuman non si arrende

Tarik, su richiesta del marito della cuoca, avrà il compito di far riparare l’auto del diretto interessato nel meccanico in cui lavora Tahir, per scoprire quale sarà la reazione del marito di Demet con la scusa di aver forato una ruota. In poche parole Ferit vorrà vedere se l’Onder avrà il coraggio di chiedere a Tahir di manomettere la sua automobile come è già accaduto con quella di Demir e Zeynep.

Il losco imprenditore, dopo aver visto Tarik lasciare la vettura del suo nemico al suo meccanico, dirà al detective che oggi è il suo giorno fortunato. Intanto l’autista della Pusula Holding farà sapere ad Engin e Ferit che sicuramente il loro piano funzionerà. Purtroppo il cognato di Deniz non cadrà affatto nella trappola del suo rivale, visto che avendo il sospetto che abbia organizzato il tutto per incastrarlo, lo affronterà di persona.

Il marito di Demet si presenterà da Ferit alla guida dell’auto riparata e gli farà capire di aver scoperto la sua strategia in presenza di Tarik ed Engin. Nonostante ciò, l’Aslan chiederà al suo autista di dare lo stesso una controllata al suo veicolo. Per finire Ferit dopo aver nascosto il suo nervosismo non si arrenderà, infatti continuerà a lottare per far finire dietro le sbarre del carcere il suo nemico.