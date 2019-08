L'intervento di Pelin con il fine di dividere Ferit e Nazli fallirà e la coppia tornerà insieme, senza alcun conflitto. L'Aslan e la moglie, durante una passeggiata nei boschi, smarriranno la strada di casa e si ripareranno in un casolare abbandonato. L'uno vicino all'altra non resisteranno al loro amore e si lasceranno andare finalmente alla passione.

Dolunay, anticipazioni puntate turche: Pelin manderà in crisi Nazli e Ferit

L'ex fidanzata di Ferit, è argomento già noto, è stata invitata da Nazli insieme a un gruppo di amici del marito, per festeggiare il suo compleanno.

L'Aslan in un primo momento caccerà la sua ex, in seguito però verrà a sapere di averla lasciata per l'inadeguato e falso intervento di Demet. Tutto ciò sarà utile per comprendere meglio le trame future.

Non solo Pelin, infatti, si presenterà nell'ufficio del suo ex compagno e gli dirà non averlo tradito affatto sette anni prima. Hakan convincerà la nuova arrivata a riprendersi l'imprenditore e la donna rivelerà all'Aslan di avere interrotto la sua gravidanza.

Da quel momento la Turan farà il possibile per rovinare la coppia e Nazli crederà che il marito la tradisca. Pelin infatti verrà assunta da Ferit nell'azienda di sua proprietà. L'imprenditore si tratterrà troppo con la sua ex, dimenticando un appuntamento importante con la moglie. Questo sarà il motivo per cui la cuoca se ne andrà di casa, lasciando il marito.

L'Aslan si riconcilierà con la moglie e scoppierà la passione

Ferit, tornato nella sua enorme villa vuota, non troverà la moglie ma solo dei biglietti scritti da lei.

Nazli gli scriverà di avere lasciato la casa e rotto il rapporto con il marito. L'imprenditore non si rassegnerà a perdere la dolce cuoca e compagna e la cercherà immediatamente.

L'architetto verrà messo al corrente dalla sua segretaria che Nazli si trova dallo zio. Infatti intenderà aiutarlo a raccogliere le olive. L'affascinante Aslan si recherà nel luogo dove raccoglieranno le olive e si darà da fare per dare il suo aiuto.

La tensione nella coppia diminuirà, il lavoro favorirà l'unione dei due giovani. Ferit e Nazli si recheranno al termine della giornata lavorativa a passeggiare nel bosco. Addurranno il motivo di voler raccogliere funghi per spiegare agli altri la loro passeggiata.

I due sposi non troveranno la strada per tornare a casa e decideranno di ripararsi in un casolare disabitato. Insieme e vicini, Ferit e Nazli giureranno di amarsi per sempre e l'uno prometterà all'altro che il tempo perso verrà recuperato.

Uniti e soli, senza nessuno che possa disturbarli i due sposi innamorati si lasceranno andare alla passione e faranno l'amore.