Torna l'appuntamento dedicato con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca che ogni giorno colleziona quasi il 21% di share sulle reti Mediaset. Negli episodi 57 e 58 trasmessi giovedì 22 agosto su Canale 5 dopo la soap "Una Vita", Demet Kaya apprenderà che Hakan Onder è l'assassino di suo fratello Demir e Zeynep, tanto da decidere di lasciarlo.

Bitter Sweet: riassunto episodi precedenti

Negli episodi precedenti di Bitter Sweet, andati in onda il 21 agosto su Canale 5 abbiamo visto Deniz (Hakan Kurtas) scoprire che il matrimonio tra Nazli e Ferit (Can Yaman) è falso, tanto da decidere di affrontarli.

Di conseguenza, questi ultimi hanno puntato il dito contro Asuman, rea secondo di loro di aver fatto la spia. Fortunatamente il fratello di Demet ha preso le difese della Piran contro le ingiuste accuse. A tal proposito, la Kaya e Hakan Onder hanno chiesto ad Asuman (Ilayda Akdogan) di aiutarli ad ottenere la custodia di Bulut. Tuttavia, la giovane si è rifiutata di scendere a patti con loro.

A poche ore dall'udienza, Deniz e l'affarista hanno avuto una brutta discussione, tanto che il primo ha dato l'impressione di voler testimoniare contro l'amico in tribunale per l'affido di Bulut. Di conseguenza, Nazli e il rivale dell'Onder hanno temuto che il Kaya rivelasse la verità sulle loro nozze al giudice.

Demet scopre la verità sulla morte di Demir e Zeynep

Gli spoiler di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratti dagli episodi 57 e 58 in onda alle ore 14:45 su Canale 5, svelano che Demet farà una bruttissima scoperta. La sorella di Deniz, infatti, ascolterà Hakan rivelare a Bekir di aver provocato l'incidente dove hanno perso la vita suo fratello Demir e Zeynep. Sentite queste parole, la Kaya comincerà a fare delle indagini per sincerarsi della verità in quanto troppo dura da accettare. Intanto Nazli dimostrerà di non riuscire a pagare le rate del mutuo contratte per pagare l'attività insieme alla sua amica Manami.

La Kaya vuole lasciare l'Onder

In contemporanea a tutto questo, la Kaya minaccerà di lasciare l'Onder dopo aver scoperto che è implicato nella morte dei genitori di Bulut. La reazione dell'uomo non si farà attendere, tanto da segregare la consorte in casa sotto stretta sorveglianza di alcuni dei suoi scagnozzi più fidati. Nel frattempo Fatos temerà che un ladro entri nella sua abitazione dopo alcuni furti compiuti in zona.

L'amica della Piran sarà talmente terrorizzata da tentare di chiamare l'ex fidanzato Engin, ma poi preferirà la compagnia dell'autista Tarik. Infine Nazli (Ozge Gurel) riceverà una brutta chiamata dal direttore della scuola, il quale le riferirà che Bulut ha malmenato un suo compagno di classe.