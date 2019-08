Dal nuovo look alla proposta piccante dell’ex fidanzato di una trans. Giacomo Urtis torna ad infiammare il web e, nella circostanza, non per questioni legate alla sua attività di chirurgo estetico. Questa volta è l’ex naufrago ad essere finito al centro del dibattito social per aver allungato e colorato le unghie e per aver messo in mostra i suoi ‘nuovi’ addominali in questi giorni di infuocata vacanza a Mykonos.

Non è la prima volta che l’italo venezuelano fa rumore per la sua stravaganza e per la sua originalità ma anche per le sue esternazioni.

Nelle ultime ore Urtis ha confidato ad Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia e del settimanale Oggi, di essere rimasto sconvolto dalle avance dall’ex fidanzato di una trans che in passato era legato sentimentalmente ad una star delle soap opera.

L'estate bollente di Giacomo Urtis, la proposta indecente a Mykonos

“Sono sconvolto, l’altra notte l’ex fidanzato di una transessuale ha tentato di possedermi”.

Giacomo Urtis ha raccontato ad Alberto Dandolo la 'proposta indecente’ ricevuta da una persona nota all’ambiente della tv e dello spettacolo per essere stato fidanzato con una nota attrice di telenovela e per l’infuocata relazione con una trans. “Sono riuscito a negarmi ma non è stato facile dirgli no” - ha ammesso il chirurgo dei vip che ha precisato di essere in stato di shock emotivo da quando ha ricevuto l’esplicita avance.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip TV Soap

A Dagospia il quarantaduenne non ha riferito ulteriori dettagli sull’uomo che ha manifestato di avere una forte attrazione nei suoi confronti e che in più di una circostanza ha espresso il desiderio di consumare un rapporto intimo con lui

L'indiscrezione social di Manila Gorio

Esternazioni che hanno fatto scattare il toto nome fino a quando la conduttrice televisiva Manila Gorio non ha rivelato sul suo profilo Instagram di essere stata tradita.

“Ha tutto avrei pensato, tranne che al tradimento con un uomo, Giacomo Urtis che, tra l’altro, ritenevo essere un amico”. La trans ha riferito di essere stata anche bloccata sui social dal chirurgo estetico. “Ecco perché non volevi essere associato a me ed hai vomitato tutte quelle cattiverie nei miei confronti”. Da rilevare che Manila Gorio ha da poco interrotto la relazione sentimentale con il modello Chando Erik Luna che, in precedenza, era assurto alla ribalta per il fidanzamento con la star delle soap opera Grecia Colmenares.

I due, ventisei anni di differenza, si erano lasciati al termine dell’avventura dell’attrice a L’Isola dei Famosi. L'aitante spagnolo non è intervenuto sulla questione e si è limitato a pubblicare una Stories sul profilo Instagram: “Devo essere salvato dalla stupidità”.