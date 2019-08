Emma Marrone ha un nuovo fidanzato. Questo lo scoop del magazine Chi, la rivista di Gossip diretta da Alfonso Signorini. Attraverso il proprio account Instagram, la rivista ha svelato la notizia facendo saper che l'ex di Stefano De Martino, in questa estate afosa, ha ritrovato la fiamma dell'amore. Lui è Nikolai Danielsen, un affascinante ed intrigante modello norvegese. I due, insieme a degli amici, hanno trascorso diversi giorni di vacanza a largo del Golfo di Napoli e più esattamente a Capri.

Nikolai Danielsen, la nuova fiamma di Emma Marrone

Lui nasce su una piccola isola norvegese, pugile provetto abbandona i guantoni dopo la morte del suo allenatore. All'epoca ancora molto giovane e non sapeva che, grazie al suo fisico costruito a forza di pugni e duro lavoro, sarebbe entrato nel mondo dell'alta moda.

Negli anni Nikolai ha fatto carriera, sfilando su alcune delle più importanti passerelle del mondo e posando per alcuni tra i marchi più importanti tra cui Dolce & Gabbana, Mert & Marcus e Todd Snyder ed occupando diverse volte le prime pagine delle più importanti riviste di settore del fashion.

Al di fuori dell'ambiente lavorativo, Danielsen è un ragazzo come tanti, molto legato alla famiglia e agli affetti e, nonostante il suo lavoro lo porti spesso lontano da casa, lui torna sempre appena può per stare soprattutto con la sua mamma alla quale è molto legato.

Che tra lui e Emma Marrone sia un amore vero o solo un flirt estivo non è dato saperlo, sta di fatto che i due si stanno godendo questi ultimi giorni di vacanza su una barca a largo del Golfo di Napoli. Che sia giunto finalmente il momento del grande amore per la cantante solo il tempo lo dirà.

Fan in attesa dell'uscita del nuovo singolo 'Io sono bella'

Se parliamo di amore, Emma Marrone non ha mai perso quello dei suoi fan, da sempre devoti alla cantante salentina e che non stanno più nella pelle per l'uscita del suo nuovo singolo "Io sono bella" scritto per lei da Vasco Rossi. Emma, attraverso un lungo post su Instagram, ha voluto ringraziare i suoi follower più devoti: " I vostri messaggi pieni di affetto riempono la mia vita di gioia".

Inizia così il lungo messaggio della Marrone, che poi scrive: " Voi magari pensate che io non li legga o che i vostri messaggi, non è così. Li leggo tutti e ogni volta mi riempite gli occhi di lacrime e il cuore di gioia". Parole queste che suggellano un rapporto davvero profondo tra lei ed i suoi fan: "Non ho mai cercato di piacere a tutti, sapete come sono fatta. Io vi ringrazio per il vostro amore nei miei confronti e anch'io vi amo, vi amo tutti", si conclude così il messaggio di Emma.