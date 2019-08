Finalmente a settembre, tutti coloro che seguono la serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, scopriranno quale sarà l’esito dell’appassionante storia d’amore di Nazli e Ferit, interpretati rispettivamente da Ozge Gurel e Can Yaman. Gli spoiler annunciano che i crimini commessi da Hakan Onder verranno a galla. Tutto inizierà quando Demet stanca di sottostare ai ricatti del marito, registrerà in un nastro la voce dell'uomo quando le ribadirà di essere l’assassino di Demir e Zeynep.

Questa prova per incastrare il losco imprenditore finirà nelle mani di Deniz, che verrà a conoscenza della sconcertante verità sulla fine dei suoi cari mentre si troverà in compagnia di Asuman. Demet dopo aver detto al fratello di non aver potuto denunciare il marito perché l’ha sempre ricattata, farà i conti proprio con il diretto interessato. Il rivale di Ferit infatti avendo intuito di essere stato smascherato dalla sua dolce metà la affronterà.

Hakan darà l’ennesimo ordine alla moglie, dato che dopo averle detto di prendere tutti i soldi che possiedono e i passaporti, la costringerà a fuggire da Istanbul con lui.

Asuman rischia l’arresto, i coniugi Aslan ai ferri corti

Nelle prossime puntate, Demet si vendicherà del marito Hakan per averle fatto uccidere Tahir con un inganno. La diabolica donna decisa a farla pagare all’uomo che ha sposato, gli farà confessare in un registratore i delitti di cui si è macchiato compreso il coinvolgimento con la morte dei genitori di Bulut.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Le anticipazioni della soap Dolunay, precisamente degli appuntamenti di settembre 2019, segnalano che la signora Onder farà apprendere le malefatte del marito al fratello Deniz, ma prima ci saranno degli altri avvenimenti che coinvolgeranno Nazli e Ferit. I problemi cominceranno quando la cuoca sarà sotto ricatto di Hakan, che le darà soltanto pochi giorni a disposizione per divorziare dall’Aslan, se non vorrà che sua sorella Asuman finisca dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver ucciso il suo scagnozzo Muzzaffer.

La Piran dopo aver assistito ad una tremenda scena con protagonista sua sorella, visto che si dirà disposta a gettarsi da un edificio in costruzione per averla messa di nuovo nei guai, presenterà la richiesta di divorzio al tribunale. Per fortuna il giudice non accetterà la decisione di Nazli, perché inviterà lei e il marito Ferit a seguire una terapia di coppia. Hakan non la prenderà affatto bene, infatti ribadirà alla migliore amica di Fatos di non essere più disposto ad aspettare. Successivamente i coniugi Aslan continueranno ad avere dei battibecchi, provocando un grosso dispiacere al piccolo Bulut.

Demet smaschera il marito, l'arresto dell'Onder

Asuman stanca di complicare sempre la vita alla sorella, sceglierà di essere onesta con il cognato Ferit, rivelandogli che Nazli vuole separarsi da lui perché è stata minacciata dal marito di Demet. L’architetto dopo essersi scagliato contro la moglie per avergli nascosto la verità, la farà tornare a vivere nella sua villa promettendole di vendicarsi di Hakan.

Nel contempo Deniz verrà a conoscenza che Demir e Zeynep sono morti a causa dell’Onder, dopo essere entrato in possesso grazie ad Asuman dell'audio registrato da Demet. A quel punto il musicista, avendo tra le mani la prova per dimostrare la colpevolezza del cognato con la tragica fine dei genitori di Bulut, dirà a Ferit di doverlo incontrare per dargli la bruttissima notizia. Intanto il perfido Hakan dopo aver scoperto che Demet gli ha voltato le spalle, le ordinerà di prendere tutti i suoi effetti personali dal loro appartamento. Il losco imprenditore dopo aver organizzato la sua fuga con la moglie, si introdurrà alla villa degli Aslan, e minaccerà di morte Nazli puntandole contro la sua arma da fuoco. Fortunatamente Ferit farà ritorno a casa, e scatenerà la furia del suo acerrimo nemico. L’Onder non appena si troverà faccia a faccia con l’Aslan, in preda alla follia gli rivelerà di odiarlo a causa di sua madre Leman poiché in passato intraprese una tresca clandestina con suo padre. Dopo un violento scontro il marito della cuoca riuscirà a far assicurare il suo rivale alla giustizia.