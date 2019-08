Nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla soap opera spagnola Il Segreto. Nei capitoli iberici della prossima settimana Fernando Mesia uscirà allo scoperto dopo essere scomparso nel nulla. Il figlio del defunto Olmo, dopo essere stato dichiarato morto, tornerà all’attacco, dato che, oltre a portare via dal collegio in cui si trovavano Esperanza e Beltran per volere di Maria Castaneda, sequestrerà anche Matias e Marcela.

Con il suo gesto Fernando farà sprofondare nella disperazione totale Raimundo Ulloa e la nipote dell’ex locandiere. Le intenzioni del malvagio uomo saranno ancora più crudeli, dato che vorrà rapire anche la piccola Camelia.

Esther prepara la sua fuga, Don Berengario scopre di essere stato tradito dalla figlia

Nelle puntate in onda su Antena 3 da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, Carmelo convinto che ci siano dei problemi nei canali idrici deciderà di applicare delle misure di emergenza, ovvero di portare l’acqua nelle arre inquinate ed individuare un medico che ha visitato le persone che si sono ammalate.

Il dottor Zabaleta, dopo aver ignorato l’ordine del suo trasferimento, deciderà di analizzare l’acqua e di curare i malati. Gracia vorrà sospendere lo spettacolo di flamenco, mentre Meliton individuerà i piani di alcuni studi su possibili sorgenti che furono commissionati al momento della costruzione di una spa. Il sottosegretario riapparirà e verrà accusato di essere il colpevole degli attuali problemi che hanno colpito la città.

Esther cercherà disperatamente i soldi di Don Berengario e si accorgerà che possiede meno di quanto gli ha chiesto. A quel punto la giovane maledirà sua madre per aver fatto saltare il suo piano e preparerà la sua fuga notturna. Prima di far perdere le sue tracce la ragazza fingerà di stare male. Il parroco, dopo essersi accorto che il registratore di casa sua è stato saccheggiato, capirà che è stata sua figlia.

Lola si sentirà osservata e farà pressioni su Prudencio per invitarlo ad essere onesto con lei. Quest’ultimo, temendo di far preoccupare la sua amata, continuerà a nasconderle la verità. Il fratello di Saul dirà a Matias di aver mentito alla sua promessa sposa per proteggerla. Garcia Morales, dopo aver affermato di essere innocente, si scaglierà contro il Santacruz e il Leal. Quest’ultimo si sentirà molto offeso, ma per fortuna Meliton riuscirà ad impedirgli di perdere la pazienza.

Il sottosegretario apparirà alla casona e ribadirà a Raimundo che presto l’intero quartiere sarà completamente allagato. Severo e Carmelo accompagnati da Mauricio e Meliton localizzeranno le sorgenti, mentre Irene gli chiederà di avere molta cautela. Non appena arriveranno in montagna il sindaco, il Santacruz, il capomastro e lo sceriffo, cercheranno di rifugiarsi in una grotta. Intanto l’Ulloa incoraggerà la nipote Maria, dicendole di smettere di lamentarsi.

Consuelo farà sapere a Prudencio e Lola che durante le loro nozze ci sarà uno spettacolo di flamenco con protagonista la famosa Andalucita. La promessa sposa farà fatica a nascondere la sua tristezza dopo aver provato il suo abito, a tal punto che i suoi amici le consiglieranno di parlare con il fratello di Saul prima di fare il grande passo. Don Berengario, dopo aver confessato a Don Anselmo che il suo denaro è scomparso, affermerà di sapere che sua figlia lo ha tradito. Marina, avendo promesso ad Esther di non smascherarla, si sentirà in colpa quando la sua vecchia fiamma le dirà di essere stato derubato.

Lola e Prudencio si sposano, Esperanza, Beltran, Matias e Marcela, rapiti dal Mesia

Mauricio, Severo, Carmelo, e Meliton accuseranno Garcia Morales dopo aver trovato le sorgenti delle montagne: il sottosegretario come al solito negherà qualsiasi implicazione. Marina, dopo aver detto a Don Berengario di dover lasciare Puente Viejo al più presto possibile, rinuncerà a partire grazie a Consuelo, che la inviterà a partecipare al matrimonio di Lola e Prudencio. Finalmente verrà celebrata la tanto attesa cerimonia dai due sacerdoti, mentre Gracia sostituirà la cugina facendo uno spettacolo di flamenco. Dolores non distoglierà lo sguardo da Marina. Matias attenderà il ritorno di Meliton, invece la performance della moglie di Hipolito verrà molto apprezzata. Purtroppo lo sceriffo Meliton verrà aggredito nella boscaglia, invece Francisca penserà che sia arrivata la fine. Maria dirà al nonno di voler far uscire Esperanza e Beltran dal collegio. Matias si metterà alla ricerca di Meliton con Severo e Carmelo. Lo sceriffo verrà ritrovato senza vita vicino ad una roccia in cui sarà incisa la F. Il sindaco, il marito di Irene, e il locandiere, temeranno che Fernando potrebbe essere ancora vivo. Carmelo accuserà Garcia Morales di essere il responsabile di tutto ciò che è successo. Quest’ultimo farà rimanere i presenti senza parole, poiché affermerà di conoscere il Mesia molto meglio di quanto tutti credano. Don Berengario non farà nulla per trattenere Marina a Puente Viejo, per avergli impedito di crescere loro figlia. Il parroco non appena vedrà la sua ex fiamma desolata cercherà di scusarsi, visto che entrambi riusciranno a confrontarsi con fatica del loro passato. Irene mostrerà a Maria l’articolo che la stampa ha pubblicato su di lei: le due donne dopo aver commentato la disgrazia di Meliton, pianificheranno come comportarsi se ci sarà un alluvione a Puente Viejo. Garcia Morales accuserà Francisca di essere l’assassina di Meliton. Don Anselmo inviterà Dolores a non intromettersi tra Don Berengario e Marina. Quest’ultima dopo aver scoperto grazie a Consuelo che Esther ha fatto una telefonata misteriosa, metterà al corrente Don Berengario. Il sacerdote riuscirà ad ottenere per merito di Chelo il numero di telefono con cui ha comunicato sua figlia. Marina riconoscerà l’interlocutore della consanguinea. Maria si metterà in viaggio per far uscire Beltran ed Esperanza dal collegio e scoprirà che sono stati rapiti da Fernando. Nonostante ciò, la Castaneda rassicurerà il nonno dicendogli che l’unico obiettivo del Mesia è quello di averla con sé. La situazione sarà abbastanza complicata, dato che Fernando terrà una trappola ai Castaneda, e si preparerà a prendere anche Camelia. Proprio nel momento in cui Matias e Marcela chiederanno al loro rapitore di lasciarli liberi, Paco Del Molino affronterà l’ex marito di Maria.