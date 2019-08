Finalmente arriva una bellissima notizia per coloro che seguono appassionatamente le trame della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, entrata a far parte del palinsesto Mediaset da giugno 2019. Le anticipazioni delle puntate in onda tra qualche settimana dicono che il piccolo Bulut tornerà a vivere con il suo zio preferito Ferit Aslan. Quest’ultimo riuscirà ad ottenere l’affidamento del nipote dopo essersi sposato con Nazli Piran.

Ma ad aiutare l’architetto sarà soprattutto Deniz che, all’ultimo momento, farà una testimonianza a favore dei nei sposi per rendere felice il nipote. Dopo la sentenza del magistrato Demet e Hakan, oltre a perdere la custodia del bambino, verranno umiliati poiché saranno estromessi dall’azienda di famiglia.

Asuman disposta a smascherare la sorella, Nazli finge di amare Ferit

Lo sceneggiato turco Dolunay che narra la travolgente storia d’amore tra Nazli e Ferit interpretati rispettivamente da Ozge Gurel e Can Yaman, dopo una breve pausa per via della settimana di ferragosto, tornerà a fare compagnia al pubblico italiano.

Dagli spoiler dei prossimi episodi si evince che Asuman, durante una conversazione telefonica con il padre, apprenderà che sua sorella le ha mentito. Dopo aver appreso che la cuoca ha sposato l’Aslan per consentire all’uomo di ricongiungersi con il nipote Bulut, la giovane si dirà disposta a far sapere la verità a Deniz. Quest’ultimo, intanto, si scontrerà contro un camion con la sua moto dopo aver avuto un confronto con Nazli.

Nello specifico la chef, dovendo rispettare l’accordo pre-matrimoniale, sancito con l’Aslan farà credere al musicista di aver sposato suo marito perché lo ama. Fortunatamente il fratello di Demet si salverà dato che, dopo aver ricevuto le dovute cure mediche, verrà dimesso dall’ospedale. Dopo aver sentito parlare Fatos ed Engin, l’ex fidanzato di Ayla riunirà tutti i tasselli e comprenderà che la cuoca e Ferit hanno convolato a nozze per avere l’affidamento di Bulut.

Deniz intercede a favore degli Aslan, Demet e Hakan estromessi dall’azienda

Furioso per non essere stato messo al corrente del piano di Nazli e Ferit, il cognato di Hakan, dopo essersi congratulato con loro per essersi scambiati i voti nuziali da poco, li farà preoccupare dicendogli di sapere della loro messinscena. Mentre i coniugi Aslan temeranno di poter essere smascherati da Deniz anche gli Onder saranno in ansia poiché mancheranno soltanto 24 ore per l’udienza che decreterà con cui dovrà vivere Bulut.

Per avere la meglio per l’ennesima volta, Demet e Hakan cercheranno di corrompere Asuman con il denaro. Quest’ultima, nonostante i perfidi coniugi si diranno disposti a farle avere 100mila lire se li aiuterà a rovinare la reputazione di Ferit e Nazli, si rifiuterà di distruggere la vita al bambino. In tribunale, oltre agli Aslan e agli Onder, farà il suo ingresso anche Deniz che, invece, di intercedere a favore della sorella e del cognato, affermerà che il nipote sarà sicuramente più felice insieme alla cuoca e all’architetto.

Grazie al musicista, quindi, Bulut farà dei salti di gioia poiché verrà affidato a Nazli e Ferit come tanto desiderava mentre Demet e Hakan al termine del processo apprenderanno da Engin e dalla signora Ikbal di non poter più mettere piede alla Pusula Holding.