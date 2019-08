I telespettatori di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore dovranno fare i conti oggi 12 agosto con una sgradita sorpresa. La soap turca, che li sta appassionando da inizio estate con la romantica storia di Nazli e Ferit, non andrà in onda e al suo posto Canale 5 trasmetterà un film. Il motivo? La tradizionale pausa che spesso caratterizza il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset durante le vacanze di agosto.

Beautiful e Il Segreto, infatti, non vanno in onda già da una settimana e lo stesso destino verrà loro riservato anche nei giorni a ridosso del Ferragosto. Per quanto riguarda la pausa di Bitter Sweet, essa sarà decisamente breve dato che già dal 19 agosto è previsto il suo ritorno nel tradizionale orario pomeridiano.

Programmazione Bitter Sweet: oggi 12 agosto non ci sarà

Le vacanze estive di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore dureranno soltanto una settimana, nei giorni a ridosso del Ferragosto.

Le vicende di Ferit e Nazli oggi 12 agosto non ci saranno e tale interruzione proseguirà fino a venerdì 16. I telespettatori dovranno quindi mantenere viva la curiosità in merito alle sorti di Ferit, arrestato con l'accusa di spaccio di droga. Fortunatamente la situazione volgerà ben presto a suo vantaggio, ma si potrà dire la stessa cosa per l'udienza che deciderà il futuro del piccolo Bulut? Durante il periodo di pausa della soap turca, Canale 5 trasmetterà un film: oggi sarà il turno di 'Inga Lindstrom - Tango di mezzanotte estate' mentre domani sarà la volta di 'Inga Lindstrom - Un'estate a Norrsunda'.

Da lunedì 19 agosto, la serie riprenderà il suo posto nella rete ammiraglia Mediaset andando in onda a partire dalle ore 14:45 circa e proseguendo fino alle ore 16:30 circa. Non dovrebbero quindi esserci ulteriori pause nella sua programmazione fino a lunedì 16 settembre, quando comincerà ufficialmente la nuova stagione di Uomini e donne.

Nessuna vacanza ad agosto per Una Vita

Se la soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore oggi non ci sarà, diversamente andranno le cose per Una Vita, la telenovela spagnola ambientata nel quartiere cittadino di Acacias 38.

Le vicende di Blanca e Diego non subiranno alcuna variazione durante il periodo estivo, andando in onda per tutta la settimana di Ferragosto (compreso il 15 agosto). Per quanto riguarda, invece, Beautiful e Il Segreto, i telespettatori dovranno pazientare ancora qualche giorno dato che le due serie televisive torneranno su Canale 5 soltanto lunedì 26 agosto. In pausa, sarà invece la soap Un posto al sole che non sarà in programma su Rai 3 dal 12 al 23 agosto.

Nessuna variazione è prevista per Tempesta d'amore, in onda quotidianamente su Rete 4.