Stefano Oradei si è ritrovato al centro del Gossip dopo la fine della relazione con Veera Kinnunen. I due maestri professionisti di Ballando con le Stelle, dopo essere stati insieme per molti anni, si sono detti addio perché nel frattempo la svedese si è innamorata di Dani Osvaldo. In un primo momento si era ipotizzato che la crisi tra i due ex fidanzati fosse già in corso da un po' di tempo, a causa del feeling che il ballerino romano aveva instaurato con Gessica Notaro.

Gessica e Stefano, del resto, durante il programma di Raiuno hanno dimostrato, esibizione dopo esibizione, di aver raggiunto una bella intesa, ma sembra che in realtà tutto ciò sia rimasto circoscritto all'ambito televisivo. Proprio in questi giorni la 29enne riminese ha deciso di intervenire sulla questione per zittire una volta per tutte le voci che in questi mesi si sono rincorse sul suo conto.

Durante un'intervista rilasciata al settimanale Spy, l'ex concorrente romagnola ha definito l'indiscrezione una vera e propria fake news: "La storia con il mio maestro Stefano Oradei? Falsa. Pensi che dicono anche che mi sono buttata l'acido in faccia da sola". Dunque, stando a quanto affermato da Gessica Notaro, tra lei e il danzatore capitolino non sarebbe accaduto niente di particolare.

Al contrario dell'ex Miss Romagna, Oradei da un po' di tempo ha deciso di sparire dalla circolazione: infatti da quando si è lasciato con Veera Kinnunen è scomparso dai social network e non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Gessica Notaro ha anche rivelato che in questi ultimi tempi ha dovuto affrontare nuovamente un periodo difficile che ha fatto riaffiorare in lei i terribili momenti vissuti nel 2017 quando venne aggredita con l'acido dall'ex fidanzato. A tal proposito, ha confidato che ha trovato nuovamente la forza di reagire grazie al ballo, infatti ha deciso di riprendere a danzare anche perché questa disciplina l'aiuta a sentirsi "più femminile". Del resto ha sottolineato che, anche se dall'esterno sembra una donna forte, in realtà dentro di sé nasconde una certa fragilità.

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo: è vero amore

L'ultima edizione di Ballando con le Stelle ha visto nascere una nuova coppia, quella formata da Veera Kinnunen e Dani Osvaldo. I due fin fa subito hanno dimostrato di avere un bel feeling, e la loro vicinanza avrebbe suscitato anche la gelosia di Stefano Oradei. Una volta terminata la trasmissione di Rai 1, la ballerina scandinava ha deciso di uscire allo scoperto con il nuovo partner, infatti già da un po' di tempo entrambi si mostrano su Instagram in teneri e romantici scatti.

Infine ha parlato della neo-coppia anche Benedetta Mazza, ex fidanzata dell'ex calciatore argentino. La conduttrice emiliana tra le pagine di Vero ha affermato di essere felice per lui, aggiungendo di averlo visto molto sereno nelle fotografie che ha postato di recente sui social network.