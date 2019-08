Impazza l'indiscrezione sulla presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez che sarebbe di nuovo incinta di Stefano di Martino. Ed è proprio un atteggiamento del ballerino a destare subito i sospetti: di fronte ad una richiesta di una sua fan, Stefano avrebbe dato una risposta sibillina.

Stefano De Martino sulla seconda gravidanza di Belen Rodriguez

Il battage mediatico della notizia di gravidanza di Belen Rodriguez sta monopolizzando il Gossip dell'estate.

Sono sempre di più le voci che vorrebbero la showgirl argentina incinta per la seconda volta. Lo scoop, lanciato dal magazine DiPiú, confermerebbe come Stefano abbia già avvertito i suoi più cari amici e il suo entourage dell'arrivo del secondo bebè.

Solo a Stefano De Martino, allora, spetta il compito di svelare i dettagli della questione sul presunto stato interessante della Belencita. Anche se pare che il ballerino si diverta alquanto a mescolare le carte!

Proprio ieri sera, infatti, Stefano é stato ospite di un evento presso il Dune Beach di Palinuro, in provincia di Salerno. Una sua fan si è avvicinata a lui mentre era in consolle e gli ha chiesto se potesse fargli una domanda. Alla risposta affermativa del ballerino, la ragazza ha quindi detto: "Ma Belen é incinta?"

La risposta di Stefano alla fan curiosa su Belen Rodriguez

Il ballerino, voltatosi verso la ragazza, ha scosso il capo in segno negativo.

Salvo poi concludere la risposta facendo affiorare un sorriso sibillino. Tutta la scena è stata ripresa dal cellulare della fan di Stefano, che l'ha condivisa sui social e su gossipnewsitalia.it. Ed è stato proprio questo video a scatenare le indiscrezioni e le speculazioni sulla bella showgirl argentina.

Proprio nelle scorse ore, infatti, l'ebbrezza per la gravidanza di Belen aveva cominciato a crescere tra i suoi fan.

La notizia aveva fatto il giro del web scatenando la curiosità degli internauti appassionati della coppia. Belen e Stefano hanno già un figlio di nome Santiago. Prima di lui, Belen Rodriguez aveva avuto un aborto spontaneo nei primissimi mesi di gravidanza, un evento molto traumatico per la showgirl, capace di toccarla in profondità.

Belen e Stefano, insieme anche lavorativamente

É plausibile, dunque, che Belen e Stefano stiano aspettando il compimento del terzo mese di gravidanza prima di divulgare la notizia.

Si presume, quindi, che in caso di effettiva gravidanza, la coppia decida di attendere il compimento del primo trimestre di gravidanza prima di condividere con i fans il lieto evento.

Intanto, la coppia ha anche altro a cui pensare come, per esempio, la conduzione del rinato Festival di Castrocaro che vedrà Belen e Stefano impegnati insieme come conduttori. A questo punto, non sono pochi i followers che aspettano di cogliere qualche indizio in più sulla presunta gravidanza di Belen.

Scorgendo magari qualche piega particolare degli outfit che la showgirl indosserà, proprio all'altezza del pancino.