Torna l'appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera ideata da Aurora Guerra che va in onda in Italia dal 22 giugno 2015. Nelle prossime puntate Blanca Dicenta e Diego Alday decideranno di vendicarsi di Samuel prima di lasciare per sempre Acacias 38 insieme al piccolo Moises.

Una Vita: Samuel rapisce Moises

Le anticipazioni di Una Vita relative agli episodi che verranno trasmessi prossimamente su Canale 5, riportano della fuga di Diego e Blanca da Acacias 38.

La coppia, infatti, deciderà di trasferirsi a Huelva insieme a Moises, ma prima che ciò accada dovranno affrontare e superare altri ostacoli legati alle ennesime macchinazioni di Samuel.

Tutto avrà inizio quando la Dicenta e Alday avranno la certezza che il perfido uomo ha tramato contro di loro. A questo punto decideranno, con l'aiuto del detective Riera, di lasciare Acacias 38 subito dopo la festa di battesimo di Moises.

Samuel però anticiperà le loro mosse, corromperà un infermiere affinché tolga la vita all'investigatore, e successivamente rapirà il bambino.

Liberatosi della scomoda presenza di Riera, Alday sarà libero di agire e di nascondere l'infante in una pensione. Questa vicenda provocherà una frattura nella relazione tra Diego e Blanca.

Blanca e Diego si lasciano per finta

Dagli spoiler di Una Vita si apprende che la figlia di Ursula e il maggiore dei fratelli Alday fingeranno di avere dei gravi problemi di coppia, arrivando ad inscenare un litigio alla presenza dei vicini di Acacias 38.

In un secondo momento Blanca si dirà disposta a tornare con Samuel, ma prima di fare ciò gli chiederà dove ha nascosto Moises.

Il fratello di Diego, convinto della buona fede della Dicenta, la accoglierà nella sua abitazione e le riporterà il figlio. La giovane, a questo punto, potrà procedere con la seconda parte del suo piano, sfruttando l'ossessione che Samuel ha sempre nutrito verso di lei.

La Dicenta si vendica di Alday e fugge con Diego e Moises

La figlia di Ursula fingerà di voler trascorrere una notte in intimità con Alday per far sì che torni ad essere sua moglie a tutti gli effetti.

Subito dopo comincerà a baciarlo con passione, e a questo punto Samuel si lascerà andare, cadendo nella trappola della Dicenta e dicendole di essersi macchiato di diverse azioni malvagie perché ossessionato dai sentimenti che ha sempre nutrito per lei.

Sarà proprio a questo punto che Blanca accoltellerà il marito, colpendolo all'altezza del petto, per poi scappar via insieme al figlio. La ragazza riuscirà a ricongiungersi con Diego, ed entrambi si diranno soddisfatti perché finalmente Samuel ha pagato per tutti i crimini commessi.

Con la partenza di Blanca e Diego da Acacias 38, terminerà la partecipazione degli attori Elena Gonzalez e Ruben De Eguia alla soap Una Vita. Entrambi verranno sostituiti da Alba Gutierrez e Dani Tatay che vestiranno i panni rispettivamente di Lucia Alvarado e Padre Telmo, i quali diventeranno i nuovi protagonisti della telenovela.