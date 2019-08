Il Gossip torna ad occuparsi di uno dei personaggi più amati di Uomini e donne, ovvero Giulia De Lellis: definitivamente archiviata la storia d'amore con Andrea Damante, l'influencer sembra davvero felicissima ed innamoratissima del pilota MotoGp, Andrea Iannone. Niente e nessuno dovrebbe 'azzardarsi' ad avvicinarsi all'ex fidanzato di Belen Rodriguez. Giulia De Lellis ha pubblicato una foto che ritrae Andrea Iannone senza maglietta: la didascalia che ha accompagnato lo scatto ha fatto scattare un punto interrogativo tra i fa. Infatti si legge 'Mine, mio'. Che cosa voleva dire Giulia con quella misteriosa definizione?

Giulia De Lellis e quel 'Mio' dedicato ad Andrea Iannone: forse un 'avvertimento' rivolto a qualcuno

Inizialmente, i fan hanno pensato che l'ex gieffina abbia voluto fare una dedica d'amore al suo Andrea ma a qualcuno è sorto il dubbio che Giulia De Lellis abbia voluto lanciare un vero e proprio messaggio a qualcuno, un segnale di 'intoccabilità' per il suo fidanzato. Si sospetta, infatti, che qualche 'rivale in amore' di Giulia De Lellis abbia potuto mettere gli occhi addosso sul bel pilota motociclistico ed ora l'influencer teme di soffrire ancora in amore.

L'ex Uomini e donne si è sfogata raccontando il suo passato con Andrea Damante

La fine piuttosto travagliata del suo rapporto con Andrea Damante ha lasciato il segno nell'ex corteggiatrice di Uomini e donne: non è stato facile per la De Lellis mettere la parola fine ad un amore travolgente che sembrava potesse durare in eterno, talmente sembrava forte ed inattaccabile. Invece, Giulia De Lellis ha dovuto fare i conti con qualcosa di inaspettato, con un tradimento che l'influencer ha voluto raccontare nel suo libro di prossima uscita intitolato 'Le corna stanno bene su tutto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Ma io stavo bene anche senza'. Un libro che ha già sollevato polemiche, non solo per le accuse rivolte alla De Lellis in merito alla sua poca 'formazione culturale'.

Giulia De Lellis e la delusione per Andrea Damante

Una semplice parola, 'Mio', quasi a voler lanciare una minaccia nei confronti di chi osasse solo avvicinarsi all'uomo della sua vita: tra l'ex Uomini e donne e Andrea Iannone sembra andare tutto a gonfie vele.

La coppia sembra innamoratissima ed indivisibile ma la grande delusione patita con Andrea Damante potrebbe ripetersi: e allora, meglio mettere le cose in chiaro, per evitare di dover soffrire un'altra volta, forse ancora di più della precedente. Giulia De Lellis, intanto, sta preparando il debutto della nuova trasmissione intitolata 'Giortì': accanto a lei ci sarà la dama del trono over di Uomini e donne, Gemma Galgani.

Una 'strana coppia' che sta già incuriosendo.