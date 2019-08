Le prossime anticipazioni della soap Un posto al sole che è tornata ieri sera su Rai 3 dopo lo stop per la pausa estiva ci raccontano che Niko farà una dolce proposta a Susanna. Quest'ultima, intanto, si preparerà ad affrontare l'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Ecco i dettagli e quello che accadrà agli altri personaggi nelle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 settembre.

L'anello che non ti aspetti

Le anticipazioni di Upas ci raccontano che Susanna passerà dei brutti momenti non soltanto per il processo a carico del padre ma anche per l'imminente esame per l'abilitazione all'ordine.

Ad aiutarla, come sempre, ci sarà Niko ancora più premuroso del solito. Aiuterà infatti Susanna a ripassare, la tranquillizzerà e troverà le giuste soluzioni per i piccoli inconvenienti. Arriverà poi il giorno dell'esame e i due ragazzi troveranno la cucina allagata. Il lavello, infatti, perderà e si scoprirà che la manopola per chiudere l'acqua si è rotta. Susanna andrà allora il panico ma Nikolin la rassicurerà dicendole che risolverà lui stesso il problema.

La ragazza si recherà poi a fare l'esame e lo supererà. Al suo ritorno troverà una bellissima sorpresa. Niko l'accoglierà con una cena a lume di candela durante la quale le farà una proposta importante: le chiederà infatti di sposarlo. La Picardi resterà spiazzata da tale improvvisata proposta e non saprà che dire. Il Poggi, quindi, recupererà un pezzo di guarnizione a forma di anello usato per riparare il guasto e lo metterà al dito della fidanzata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Ovviamente la ragazza dirà di sì, come si apprende dalle anticipazioni, per cui i due decideranno insieme di comunicare ai loro familiari più cari la lieta novella.

Gli spoiler dal 2-6 settembre

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 al 6 settembre su Rai 3 alle 20.45 circa dopo la trasmissione Vox Populi ci raccontano che Filippo, osservando gli strani atteggiamenti di Serena e Leonardo, si renderà conto che tra i due è accaduto qualcosa.

Renato Poggi, invece, si sentirà sempre più attratto da Adele per cui si allontanerà sempre più dalla bella Nadia.

Si rivedrà poi Anita che metterà alle strette Vittorio mentre Marina sarà sempre più convinta di voler dimostrare a tutti i costi l'innocenza del povero Arturo. Ad aiutarla a trovare il vero assassino di Rosato ci sarà il figlio di quest'ultimo. Gli spoiler ci rivelano inoltre che Vittorio cercherà di dare una mano alla dolce Alex per cui proporrà a Patrizio di collaborare con la madre della sua fidanzatina nella gestione della trattoria.

Il Giordano sarà titubante ma Vittorio per convincerlo sfodererà tutte le armi in suo possesso.