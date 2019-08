In queste ultime settimane è circolato con insistenza un Gossip riguardante una presunta storia d'amore tra la conduttrice Mediaset Barbara D'Urso e l'ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi. I numerosi fan della presentatrice, infatti, hanno notato come negli ultimi interventi social della loro beniamina fosse quasi sempre presente il 50enne londinese, apprendendo al contempo che avevano deciso di trascorrere gran parte delle vacanze insieme, in compagnia anche di Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Inevitabilmente, la vicinanza tra i due personaggi pubblici ha cominciato a far pensare che tra di loro potesse esserci del tenero, dunque ben più di una semplice amicizia. La curiosità dei follower è cresciuta con il passare dei giorni, e così qualcuno ha cominciato a chiedere ai diretti interessati se vi fosse realmente una relazione in corso.

In queste ultime ore Barbara D'Urso ha deciso di intervenire in prima persona per smentire con un secco ma significativo "Ma no" i rumors relativi ad un probabile flirt con Filippo Nardi.

Barbara D'Urso: la smentita su Instagram

Barbara D'Urso, commentando una Instagram Stories condivisa da Filippo Nardi, ha deciso di mettere a tacere tutte le voci inerenti un'eventuale relazione con l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi.

Quest'ultimo ha taggato la conduttrice in un post recante un articolo che ipotizzava proprio un flirt in corso tra i due, e così la padrona di casa di Pomeriggio 5 ha reagito scrivendo: "Ma no, giuro!".

Questa risposta breve ma precisa ha spento di fatto tutti i rumors, lasciando intendere che attualmente l'artista napoletana è ancora single e alla ricerca dell'anima gemella.

Le lunghe vacanze di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ha deciso di concedersi un lungo periodo di spensierate vacanze in questa calda estate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

La conduttrice napoletana, infatti, si sta rilassando con i suoi più cari amici prima di tornare sul piccolo schermo con i suoi numerosi programmi. Al contempo, "Carmelita" sta coinvolgendo i fan, mostrando sui social network le varie fasi delle proprie ferie sempre all'insegna del divertimento e del relax.

Insieme a lei compare spesso Filippo Nardi con il quale (seppur in amicizia) dev'esserci davvero un bel feeling, poiché spesso scherzano e sono in piena sintonia.

Oltre all'ex gieffino, in vacanza con la presentatrice ci sono anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Proprio l'attrice veneta si è lasciata immortalare durante un ballo provocante in barca prima di tuffarsi in mare, e infine non poteva mancare un simpatico coro di "Dolceamaro", brano interpretato da Cristiano Malgioglio insieme a Barbara D'Urso.