Giulia De Lellis vive la sua storia d'amore con il motociclista italiano Andrea Iannone in maniera sempre più travolgente. Il fidanzato ha recentemente compiuto trent'anni. Per l'occasione, Giulia ha allestito una festa di compleanno per Andrea. La ragazza si è dimostrata un'ottima organizzatrice di eventi, oltre ad essere già influencer e modella di professione.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva preparato anche una festa alla nipotina poco tempo prima.

Il compleanno si sarebbe dovuto festeggiare il 9 agosto, ma il party è stato posticipato a causa degli impegni di lavoro della coppia. È stato tutto meraviglioso, anche grazie all'aiuto della professionista Silvia Slitti.

La dedica di Giulia De Lellis per Andrea Iannone

Oltre alla festa di compleanno, Giulia De Lellis ha dedicato al fidanzato Andrea Iannone una celebre frase. La citazione utilizzata è stata tratta dal celebre film Blow.

"Che tu possa avere, sempre, il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso, che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle", così recita la dedica rivolta al fidanzato.

L'amore che ha travolto la coppia sembra essere sempre più intimo e stretto. Secondo alcuni, Giulia De Lellis ha una luce negli occhi del tutto nuova ed originale, da quando ha iniziato la sua relazione d'amore con Andrea Iannone.

In effetti, la sua passata storia d'amore con il tronista di Uomini e Donne Andrea Damante è stata un po' più difficoltosa di questa. La modella e giovane influencer ha addirittura pubblicato il libro dal titolo "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza", sui tradimenti dell'ex fidanzato.

Il rapporto amoroso con Iannone ha permesso a Giulia di riacquistare la tranquillità necessaria che mancava da un lungo tempo.

Insomma, è stato proprio il nuovo Andrea che le ha fatto girare completamente pagina. Al suo fianco, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ritornata ad essere sorridente ed innamorata. Testimonianza di quanto detto sono stati l'impegno e la dedizione riservate dalla ragazza nell'allestire perfettamente il party ad Andrea Iannone.

Il party per Andrea Iannone

Il compleanno del motociclista è stato festeggiato in Puglia.

Per l'occasione Giulia De Lellis si è impegnata ad impedire che qualcosa mancasse. Dopo alcuni momenti di relax, Andrea e la modella si sono divertiti tra buon cibo e musica. Al momento del pasto, a tavola erano presenti candele, fiori, piatti tipici pugliesi e dell'ottimo vino.

L'ex corteggiatrice di U&D ha fatto sì che il fidanzato e gli invitati trovassero nelle loro camere dei gadget personalizzati.

Tra i diversi oggetti preparati per gli amici e parenti vi erano ciabatte, pochette e cuscini con la scritta sopra. Sui gadget era riportato "Maniac" cioè il soprannome del motociclista quando si trova in pista.