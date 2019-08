Manca circa un mese alla ripresa del people show di Maria De Filippi ma si è parlato molto di 'Uomini e donne' durante questa estate. Le polemiche divampate in seguito alle dichiarazioni dell'ex corteggiatore del trono gay, Mario Serpa, e dell'ex tronista Teresa Cilìa, hanno lasciato un segno profondo anche e soprattutto tra il pubblico dello storico programma. Che cosa sta succedendo? Sono in molti a chiederselo e tra i social inizia a serpeggiare un clima di 'sospetti' e 'congiure' che non fa certo bene alla reputazione di una trasmissione che, nel corso degli anni, è riuscita ad ottenere il consenso di una larga fetta di telespettatori, ottenendo degli ottimi ascolti.

La redazione di Uomini e donne, nella giornata di Ferragosto, ha diramato un nuovo comunicato stampa all'interno del quale si prendono ancora una volta le difese di Raffaella Mennoia, oltre a respingere qualsiasi accusa di comportamento scorretto da parte di coloro che lavorano per la buona riuscita del programma. Tuttavia, l'ulteriore precisazione ha scatenato una nuova ondata di polemiche tra i social.

Uomini e donne, il pubblico comincia ad avere qualche sospetto sulla redazione

Il comunicato della redazione di Uomini e donne, però, anziché placare gli animi li ha ulteriormente surriscaldati: molti fan, infatti, stanno chiedendo a gran voce che venga chiarito, una volta per tutte, il caso relativo all'ex tronista del trono gay, Claudio Sona. Sono in molti a chiedere, soprattutto, che vengano mostrate le prove che possano dimostrare la totale trasparenza del primo trono gay della storia di Uomini e donne.

Come se non bastasse, nelle ultime ore, è tornato a farsi sentire Salvatore Di Carlo, marito di Teresa Cilia: l'ex corteggiatore siciliano ha lasciato intendere che la moglie sia stata raggiunta da una diffida. Di Carlo ha giustificato, così, l'improvviso silenzio di Teresa che, nei giorni scorsi, si è più volte pronunciata contro Raffaella Mennoia, precisando, comunque, di non avercela affatto con l'ideatrice di Uomini e donne, Maria De Filippi.

Teresa, tra l'altro, aveva promesso ai suoi fan 'grandi rivelazioni' proprio sul conto di Raffaella Mennoia. Di Carlo, invece, ha spiegato come 'se ci sarà silenzio, spero che capiate il perché: se io sto parlando è perché non ho diffide quindi posso parlare'.

Il comunicato della redazione di U&D: 'Assurde esternazioni per qualche follower in più'

Parte da qui il risentimento di molti fan che si stanno convincendo del fatto che la redazione di Uomini e donne voglia mettere un 'bavaglio' ad alcuni ex protagonisti del programma.

Insomma, il pubblico sembra essersi stufato di scandali, polemiche e sospetti intorno ad una trasmissione che, sino a qualche tempo fa, non aveva subìto attacchi simili.

La redazione di Uomini e donne, nel comunicato diffuso ieri, ritiene che le 'assurde esternazioni' abbiano lo scopo di aggiungere follower ai profili degli interessati, per qualche sponsorizzazione in più. Vedremo, a settembre, come risponderà il pubblico di Uomini e donne, l'unico vero giudice di questo contenzioso.