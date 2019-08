La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele. La coppia nel giro di pochi mesi è diventata inseparabile, e pare che siano già arrivate anche le presentazioni in famiglia. Il centauro e l'influencer, nel poco tempo libero che hanno a disposizione, cercano di trascorrere al meglio le loro giornate. Infatti in questi giorni si sono concessi delle vacanze da Lugano alla Sardegna, fermandosi per qualche tempo a Formentera.

In queste ore tuttavia sarebbero divisi, e per l'occasione il pilota della MotoGp ha postato sui social una nuova dedica per la fidanzata.

"Tu, tu che se non ci sei manchi da morire". Queste sono le parole al miele spese da Iannone per la sua compagna. Pochi istanti dopo è arrivata anche la replica di Giulia che ha scritto: "Con te". Dunque l'ex fidanzato di Belen Rodriguez sta continuando a dimostrare il suo profondo legame con la De Lellis.

Le esternazioni romantiche dello sportivo abruzzese stanno sorprendendo in positivo anche gli amici di sempre. Andrea e Giulia, intanto, nonostante stiano insieme da circa due mesi, sono stati immortalati dai paparazzi della rivista "Gente" in atteggiamenti molto complici. La coppia dunque sembra più unita che mai, facendo ricredere anche i più scettici. Chissà se prima o poi riuscirà a cambiare idea anche Cecilia Rodriguez, la quale ha dimostrato con alcune frecciatine di non vedere di buon occhio questa storia d'amore.

E pensare che il primo incontro tra Andrea e Giulia non fu dei migliori. L'influencer in un'intervista ha rivelato di aver visto Iannone per la prima volta durante una cena con la famiglia Rodriguez. Di primo acchito, la 23enne non aveva trovato molto simpatico il pilota. Solo in un secondo momento, quando l'ha conosciuto meglio, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha cominciato ad apprezzare l'atleta.

Iannone-De Lellis: il pensiero degli amici di Andrea

Il magazine "Gente", dopo aver paparazzato Giulia De Lellis e Andrea Iannone a Formentera, ha intervistato gli amici del pilota per chiedere il loro pensiero sulla coppia. Le risposte sono state tutte positive: in molti hanno rivelato di aver visto Andrea molto cambiato.

Infatti gli amici più cari del fuoriclasse abruzzese hanno dichiarato che tra lui e Giulia c'è un'intesa perfetta, aggiungendo che hanno sempre una gran voglia di stare insieme e di scherzare.

Inoltre qualcuno ha svelato che il 29enne da quando è innamorato della De Lellis ha messo da parte la sua consueta timidezza. Infatti sembra proprio che adesso Iannone non ha più paura di mostrare i suoi sentimenti in pubblico. Invece pare che quand'era insieme a Belen Rodriguez non apparisse così sereno.