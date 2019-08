Nelle prossime puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore purtroppo oltre a Demet e Hakan, ad ostacolare la storia d’amore tra Ferit e Nazli ci penserà un nuovo personaggio femminile. Si tratta di Pelin Turan, che farà ritorno ad Istanbul in occasione della festa di compleanno dell’architetto. La new entry si rivelerà essere un'ex fidanzata del marito della cuoca, e farà di tutto per riprenderselo.

La perfida donna, corrotta da Hakan Onder, lascerà intendere alla sorella di Asuman che suo marito la stia tradendo con lei. La migliore amica di Fatos finirà con il credere alla versione della sua rivale in amore, dato che furiosa per aver appreso che Ferit ha offerto un lavoro alla sua ex fiamma senza farglielo sapere abbandonerà il tetto coniugale.

Ferit furioso a causa di Pelin, il nuovo piano di Hakan per rovinare l’Aslan

Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 a settembre, Nazli dopo essere diventata finalmente la tutrice legale di Bulut insieme a Ferit, deciderà di fare una bellissima sorpresa al marito in occasione del suo compleanno.

La cuoca con l’aiuto di Fatos, Tarik, ed Engin, organizzerà un party per l’architetto invitando all’evento tutti i vecchi amici del diretto interessato. Le anticipazioni di fine agosto segnalano che l’Aslan apprezzerà molto il gesto della moglie, ma non appena vedrà nel locale Pelin, una donna con cui ha avuto un'importante storia d’amore, farà fatica a nascondere il suo turbamento. Lo zio di Bulut avendo il timore che la sua ex fiamma possa compromettere il suo rapporto con la Piran, la inviterà a lasciarlo in pace.

Hakan essendo a conoscenza che la Turan è stata lasciata in passato dal suo rivale a causa dell’intromissione di sua moglie Demet, corromperà la donna con del denaro, ordinandole di riconquistare Ferit per aiutarlo a rovinare la vita del suo acerrimo nemico. L’Onder convincerà la Pelin ad accettare la sua proposta, rivelandole che l’architetto in realtà non ha mai smesso di amarla pur avendo voltato pagina sposando Nazli.

La Turan inganna l’Aslan, Nazli lascia il tetto coniugale

A quel punto la nuova arrivata si presenterà nello studio del ricco imprenditore e gli rivelerà di non averlo tradito affatto sette anni fa, precisandogli che fu Demet a tenderli il bruttissimo inganno. La nuova complice di Hakan farà rimanere senza parole il marito della cuoca, confessandogli anche che, disperata per la fine della loro relazione, non ebbe altra scelta oltre a quella di interrompere la sua gravidanza.

L’Aslan cadrà perfettamente nel tranello organizzato dal suo nemico, visto che Nazli non farà fatica ad accorgersi del suo dispiacere, nonostante lui le dirà che Pelin fa parte del suo passato.

Nel frattempo i telespettatori avranno modo di scoprire che la storia dell’aborto della Turan sarà tutta un'invenzione che farà sempre parte dell’alleanza che la donna stringerà con il marito di Demet. La situazione si complicherà quando Pelin convincerà l’Aslan ad assumerla nella sua società, poiché la sorella di Asuman non prenderà affatto bene il fatto che suo marito debba stare a stretto contatto con una donna che ha amato.

Nazli, non appena la Turan le lascerà intuire di essersi gettata tra le braccia dell’Aslan, perderà completamente le staffe. La cuoca infatti stufa di non essere presa in considerazione dal marito soprattutto per non averle mai dichiarato ciò che prova per lei, se ne andrà via dalla villa e gli comunicherà tramite carta e penna che tra di loro è finita.