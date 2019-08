Mancano ormai poche settimane all'inizio delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, il popolare dating-show dei sentimenti di Canale 5 che rivedremo in onda dal prossimo lunedì 16 settembre. In queste ore non mancano certamente i rumors e le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i volti nuovi della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Secondo il settimanale "Chi", in studio potrebbe approdare la bellissima Giulia Salemi, reduce dalla fine della sua relazione con l'ex tronista Francesco Monte. Un'indiscrezione che ha fatto subito il giro del web, ma che tuttavia è stata prontamente smentita da Fariba, mamma della Salemi.

Giulia Salemi probabile tronista di Uomini e Donne: parla mamma Fariba

Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Giulia, dopo la cocente fine della relazione con Francesco Monte, si sarebbe rivolta a Maria De Filippi per chiederle di trovare il "grande amore" della sua vita proprio a Uomini e Donne. E così il nome della Salemi in un battibaleno era finito in pole-position tra i candidati al trono del programma di Canale 5.

In queste ore, però, Fariba Tehrani, mamma di Giulia, ha smentito queste indiscrezioni, e lo ha fatto dal suo profilo ufficiale Instagram, dove ha rivelato che la figlia non parteciperà a Uomini e Donne come tronista. L'intervento della donna è stato a dir poco categorico, infatti ha scritto il suo "No" in stampatello, quasi come se avesse voluto urlarlo a tutti coloro che in questi giorni hanno diffuso l'indiscrezione sul web e sui giornali di gossip.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

'Giulia è fatta per fare la presentatrice', scrive Fariba

Come se non bastasse, Fariba ha anche le idee molto chiare su quello che dovrà essere il futuro della figlia Giulia: "Lei è fatta per fare la presentatrice", ha scritto la madre della Salemi su Instagram, svelando così il suo sogno di vedere al più presto Giulia alla conduzione di un programma.

Ma qual è la posizione dell'ex modella in tutta questa vicenda?

Ricordiamo che già in passato la Salemi aveva puntato il dito contro sua mamma, che aveva definito una persona fin troppo presente nella sua vita. Questa volta non è ancora intervenuta sui rumors che la vedrebbero come papabile nuova tronista di Uomini e Donne, ma dopo la smentita della madre non si esclude che possa decidere di raccontare ai suoi fan come stanno davvero le cose.

Vedremo nelle prossime ore come si evolverà la situazione.

Intanto Raffaella Mennoia ha fatto sapere che si stanno "esaminando" diversi nomi per la prossima edizione del dating-show. L'autrice, infatti, ha svelato che al momento sono circa 20 le persone che sono nella rosa dei candidati.