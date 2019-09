Tra cinque giorni su Canale 5 riparte 'Temptation Island Vip 2019', il reality delle tentazioni riservato a personaggi famosi. Anche quest'anno, alcuni vip hanno deciso di cimentarsi in quest'avventura e di mettere alla prova la loro fedeltà. Finalmente è ufficiale: reality, firmato dalla celebre conduttrice Maria De Filippi, andrà in onda a partire da lunedì 9 settembre.

Prima puntata in onda lunedì 9 settembre

La data di inizio di Temptation Island Vip 2019 è stata finalmente resa ufficiale: la prima puntata andrà dunque in onda lunedì 9 settembre.

Inutile dire che sui siti di gossip e sui social circolano già alcuni rumors e sono stati spoilerati alcuni accadimenti della prima puntata. Avviene ad ogni edizione se consideriamo che le registrazioni si sono già concluse e, pertanto, non c'è da meravigliarsi.

Al timone c'è Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è stata scelta come conduttrice per la seconda edizione del reality. Un volto amato dagli italiani, una showgirl solare e divertente che ha già portato a termine con successo la conduzione di altri reality, come l'Isola dei Famosi.

Alessia ha dichiarato di essere molto contenta ed elettrizzata per la nuova avventura.

Un'eredità non facile da gestire, un grande impegno dopo il successo della prima edizione in cui la padrona di casa era stata Simona Ventura. Alessia sarà affiancata da qualcuno? Avrà un compagno di viaggio? Non sono ancora trapelate indiscrezioni a tal proposito.

Tutte le coppie della nuova edizione

Tra le coppie ufficiali, compaiono i nomi di Anna Pettinelli e il giovane marito Stefano Macchi, Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, il cantautore Pago e Serena Enardu - ex protagonista di Uomini e Donne - Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi - mister Italia - e la professoressa de 'L'Eredità' Chiara Esposito, Damiano, detto Er Faina - volto noto del web - e la compagna Sharon Macri. Er Faina sembra essere uno dei personaggi più attesi, a causa del suo carattere schietto che sicuramente non passerà inosservato.

Dopo aver riempito il web con video in cui commentava in maniera piuttosto diretta gli ex partecipanti al reality, questa volta ha scelto di diventarne protagonista insieme alla sua fidanzata. Il pubblico dovrà attendere ancora qualche giorno prima di veder sbarcare sull'isola delle tentazioni i 12 nuovi concorrenti, ma si preannuncia un'altra edizione molto interessante.