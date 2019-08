Questa settimana la soap Un posto al sole ha ripreso la sua programmazione giornaliera dopo la pausa estiva. Sono anche giunte le nuove anticipazioni riguardanti le puntate che andranno in onda, come sempre, alle 20.45 circa su Rai 3 dal 9 al 13 settembre. Tra le notizie principali, il ritorno di Elena e Alice a Napoli

Un posto al sole: il ritorno di Elena e la figlia

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, dal 9 al 13 settembre, ci raccontano che Andrea cercherà i tutti i modi di consolare la piccola Mia invitandola a riflettere, mentre Alex sarà sul punto di ricevere una nuova batosta dal Del Bue.

A Napoli torneranno, finalmente, Elena e Alice, e Marina ne sarà davvero felice. La sua gioia, però, durerà poco, in quanto riceverà una notizia che le farà davvero male. Serena, invece, chiederà a Filippo di prendere nuovamente in considerazione la sua idea del bed & breakfast. Purtroppo, però, tale proposta finirà soltanto per peggiorare ancor più le cose tra di loro.

Patrizio informerà Vittorio che Anita ha deciso di raccontare la verità ad Alex.

Il ragazzo, quindi, si precipiterà al Vulcano per fermarla. Questo accadrà proprio quando la dolce Alex riceverà la tanto agognata telefonata della madre (con la quale si sfogherà) senza sapere che la sua sorellina sta ascoltando tutto. Elena invece, dopo aver comunicato alla madre la sua intenzione di trasferirsi a Londra insieme ad Alice, sarà pronta anche a parlarne ad Andrea.

Beatrice vuole tornare allo studio

Le anticipazioni di Un posto al sole, ci raccontano che Susanna e Niko, dopo un confronto con Beatrice, decideranno di riprenderla con loro nello studio.

Ornella e Raffaele, invece, faranno di tutto per far stare meglio Diego.

Ad Alex arriverà una notizia molto gradita, senza sapere che anche Mia la sorprenderà con una decisione inaspettata. Renato, invece, deciderà di tornare al suo peso forma, per cui si sottoporrà a degli allenamenti molto intensi, che però non daranno i risultati sperati.

Raffaele cerca di aiutare Diego

Gli spoiler di Un posto al sole raccontano che Raffaele sarà sempre più preoccupato per il figlio che tarderà a trovare un lavoro e, proprio per questo, avrà in serbo un'idea per aiutarlo.

Mia, intanto, scomparirà, per cui Alex si metterà alla sua disperata ricerca avvalendosi anche dell'aiuto di Vittorio e Franco. Alla fine ritrovarla non si dimostrerà più semplice del previsto. Diego, invece, accetterà la proposta di Renato, mentre Marina riuscirà finalmente a incontrare il caro padre. Filippo tornerà da un viaggio di lavoro e si lascerà convincere da Serena a distendere la tensione che si è creata tra di loro, mentre Mia verrà accolta con grande calore da tutti gli abitanti della Terrazza.