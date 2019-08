Un'altra fiction Rai di grande successo sta per tornare ad allietare le serate dei telespettatori: stiamo parlando della seconda stagione della fortunata serie di Rai1 La strada di casa.

La seconda stagione si preannuncia piena di colpi di scena e nuovi ingressi, ma per sapere cosa succederà alla famiglia Morra non bisogna attendere molto: la prima puntata, infatti, andrà in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Rai a partire da lunedì 16 settembre per sei serate.

Alessio Boni sarà ancora il protagonista de 'La strada di casa' nella seconda stagione

La seconda stagione de La strada di casa, prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Riccardo Donna, vedrà ancora protagonista Alessio Boni, che tornerà a vestire i panni di Fausto Morra, e Lucrezia Lante della Rovere, nel ruolo della moglie Gloria. Oltre ai due protagonisti, nella fiction torneranno anche altri personaggi che i telespettatori hanno già potuto conoscere ed apprezzare durante la prima stagione della fiction come Ernesto Baldoni, interpretato da Sergio Rubini, uomo ossessionato dalla ricerca della verità e per questo grande nemico di Fausto, poi tramutatosi in suo grande amico.

Oltre a lui ritroveremo anche Milena, la figlia di Fausto Morra, che vivrà in questa nuova stagione una crisi personale ed intreccerà una relazione con un uomo sposato.

Anche questa volta il filone del thriller sarà dominante, ma non mancheranno le componenti sentimentali e le tematiche di attualità, sopratutto legate all'ambiente, come l'uso dei pesticidi o le truffe nell'ambito dei marchi bio. Per quanto riguarda invece l'ambientazione della fiction, a farla da padrone sarà ancora una volta "Cascina Morra", la tenuta agricola che si trova alle porte di Torino.

Ma non sarà il solo luogo in cui i personaggi si muoveranno: essi si troveranno anche a doversi confrontare con ambientazioni internazionali come Praga e la Repubblica Ceca.

La strada di casa 2: la trama

Già dalla prima puntata della seconda stagione della fiction con Alessio Boni i colpi di scena non mancheranno: nela prima scena che i telespettatori vedranno, infatti, Fausto Morra siede davanti ad un commissario di polizia, mentre a Cascina Morra si alternano poliziotti e uomini in tuta bianca, tutti elementi che denotano una scena del crimine.

Dopo questa prima scena ricca di suspence, lo spettatore viene portato indietro nel tempo e più precisamente a tre mesi prima, quando tutto ebbe inizio: Irene, figlia di Fausto e Gloria, deve sposare Lorenzo.

Tutti sono felici per il lieto evento che sta per accadere, compreso Baldoni che considera Irene come una figlia, ma qualcosa sta per rompere questa armonia appena ritrovata: il giorno delle nozze, infatti, Irene non si presenterà sull'altare.

Inoltre, a complicare ulteriormente le vicende, un suicidio sconvolgerà la vita della famiglia di Morra. Nella vicenda grande rilevanza avranno anche le new entry della fiction, a partire dal commissario Concetta Leonardi: una donna forte e determinata, decisa a scoprire la verità e fare luce sul mistero che avvolge, ancora una volta, la famiglia Morra. Per scoprire quello che accadrà in questa nuova stagione de La Strada di Casa, appuntamento a lunedì 16 settembre per la prima puntata della fiction, che eccezionalmente raddoppia andando in onda anche martedì 17 settembre.