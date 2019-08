Secondo le ultime anticipazioni, nelle puntate spagnole della soap opera il Segreto, potrebbe giungere al termine la vita di Fernando Mesia, uno dei personaggi più crudeli di tutta la telenovelas iberica. Infatti, negli episodi che andranno in onda in Spagna dal 19 agosto al 23 agosto, Mesia resterà vittima di un'esplosione causata da lui stesso nel monastero dove tiene nascosta Maria Castaneda, nel tentativo di convincerla a partire insieme per Cuba.

Successivamente, gli eventi prenderanno una piega diversa rispetto a quanto programmato dall'uomo. Infatti, al monastero giungeranno Carmelo Leal, Severo e Donna Francisca Montenegro che obbligheranno Fernando a disinnescare la bomba dal luogo di culto. Però nel mentre, ci saranno delle conseguenze disastrose proprio per lui.

Mesia potrebbe essere morto ma il suo corpo non verrà ritrovato

Durante le puntate che andranno in onda nella penisola iberica la settimana prossima, la Castaneda scoprirà il piano di Fernando.

In particolare, quest'ultimo innescherà una bomba nel monastero e poi darà appuntamento in questo luogo a Carmelo, Severo e la Montenegro. Ma in tutto ciò, solo il coraggio di Maria eviterà il peggio per i tre personaggi. Infatti, la madre di Esperanza e Beltran farà in mondo che i dispositivi innescati da Mesia vengano azionati sono nel momento in cui quest'ultimo entrerà. Proprio per questo motivo, sarà proprio lui con ogni probabilità ad avere la peggio in questa esplosione, visto e considerato che non riusciranno a ritrovare il suo corpo.

Inoltre, ci sarebbe da considerare che tale morte potrebbe essere probabile e coerente, visto che nel salto temporale che ci sarà nei nuovi episodi di settembre, non ci sarà più Fernando. Invece, Maria nonostante il grossissimo rischio che correrà, riuscirà ad uscire sana e salva dal luogo dell'esplosione.

La Castaneda uscirà sana e salva e con le sue gambe dal luogo dell'esplosione

Inoltre, secondo le ultime anticipazioni delle puntate spagnole, Maria Castaneda riuscirà non solo a salvarsi miracolosamente dal luogo dell'esplosione, ma uscirà anche se zoppicante, con le sue gambe.

Dunque, ci saranno tre miracoli la settimana prossima: in primis Maria si salverà dall'esplosione, poi ritornerà a camminare e allo stesso tempo riuscirà finalmente a liberarsi del suo perfido ex marito.

Successivamente, Maria sarà accolta a braccia aperte da tutta la sua famiglia che la aspetterà alla villa. Poi, dopo gli abbracci e i saluti, la Castaneda spiegherà a tutti il motivo per cui ha avuto un comportamento molto strano negli ultimi tempi, dovuto ai medicinali che il Mesia le dava.

Alla fine, tutti i familiari compresa la Montenegro, tireranno un sospiro di sollievo per come si è conclusa la vicenda.