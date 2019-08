La soap opera spagnola “Il Segreto” non smette di appassionare i telespettatori. Le puntate iberiche della prossima settimana saranno quelle riguardanti la fine della stagione in corso della telenovela, visto che a partire da settembre verrà rinnovato tutto il cast per via di un salto temporale di cinque anni. Gli spoiler dicono che nei nuovi episodi Don Berengario sbaglierà a fidarsi della figlia Ester.

Quest’ultima infatti farà credere al padre di aver bisogno del suo aiuto per aver contratto un debito dal valore di mezzo milione di pesetas. Francisca Montenegro invece darà inizio alla sua vendetta contro Prudencio Ortega. Il fratello di Saul quando crederà che la darklady non darà più fastidio a Lola, correrà un grosso pericolo, poiché farà i conti con un nemico del passato.

Ester inganna Don Berengario, Carmelo nota la complicità tra Fernando e Gracia Morales

Negli episodi in programmazione su “Antena 3” dal 5 al 9 agosto 2019, si scoprirà che l’infermiera Vilches è innamorata di Fernando.

Maria dopo essersi accorta del brutto aspetto di Dori, deciderà di fare delle indagini sul passato della donna. La Castaneda verserà qualche goccia di sonnifero nell’infusione che l’infermiera ha preparato per vedere qualche reazione provocherà. Ester cercherà di nascondere la sua delusione dopo l’arrivo di Don Anselmo. Nel frattempo Dolores rivedrà nella figlia di Don Berengario la ragazza che fece finta di essere Aurora, la consanguinea di Tristan, e arriverà addirittura a pensare che sia una truffatrice.

Don Berengario dopo aver sorpreso la figlia piangere le chiederà delle spiegazioni.

In seguito Carmelo chiederà a Fernando di incontrare il sottosegretario nel caso in cui la sua visita sarà più fruttuosa. Quando si troverà da solo il sindaco sarà convinto che il Mesia sia il responsabile di tutto ciò che è accaduto in paese. Raimundo invece radunerà i vicini e li incoraggerà a non arrendersi. Francisca chiamerà l’uomo che una volta ha minacciato Prudencio e oltre a dirgli che il ragazzo non è più sotto la sua protezione, lo inviterà ad agire come desidera.

Don Anselmo andrà a far visita alla casona e aggiornerà l’Ulloa su tutto ciò che accade. Maria darà altri sonniferi a Vilches per farsi dare delle informazioni dalla donna. La Castaneda dopo aver visto l’infermiera borbottare chiederà a Fernando di voler vedere Irene. Il Mesia coglierà l’occasione per dire alla madre di Esperanza che il sindaco ha chiesto il suo sostegno per mediare con il sottosegretario.

Ester confesserà a Don Berengario che gli deve 500.000 pesetas.

Dolores metterà al corrente Marcela e Consuelo su ciò che pensa della figlia del sacerdote. Lola si rifugerà sconvolta nell’ufficio di Prudencio con la convinzione che qualcuno la stia inseguendo. Don Berengario assicurerà ad Ester che presto sarà in grado di raccogliere i soldi per soddisfare il suo debito. Quest’ultima chiamerà subito il suo interlocutore e gli farà sapere che il suo piano sta andando bene, e che presto lascerà la città.

Raimundo accuserà il sottosegretario di avere qualcosa di personale contro Puente Viejo. Carmelo e Fernando incontreranno Garcia Morales: il sindaco si accorgerà subito della complicità che c’è tra il sottosegretario e il Mesia.

Maria minaccia Vilches, il Leal e Severo si alleano contro il Mesia

Nel contempo Lola racconterà a Prudencio la sua sensazione di essere perseguitata. Fernando e il sottosegretario condivideranno i dettagli del loro meticoloso piano contro Puente Viejo: in tale circostanza si scoprirà che il colonnello è lo zio della defunta Maria Elena. Garcia Morales manipolato dal Mesia sarà disposto a vendicarsi di coloro che hanno causato la morte di sua nipote. Il fratello di Saul dopo aver creduto che sia stata Francisca a molestare la sua amata, si presenterà alla casona. Ester dopo aver continuato fingere di fronte a Don Berengario, verrà sorpresa da Marcela intenta a filtrare con Matias. Don Berengario pressato da Don Anselmo finirà per confessare di voler vendere la sua fattoria per saldare il grosso debito di sua figlia. Maria racconterà a Vilches una tragica storia che è accaduta in un ospedale per bambini, in cui un'infermiera, apparentemente innamorata del proprietario fu ricoverata in un manicomio per aver ucciso la donna dell’uomo. La Castaneda non appena Dori si rifiuterà di ascoltarla, le dirà chiaramente di sapere che la donna del suo racconto è lei. La figlia di Emilia e Alfonso si dirà disposta a non smascherare la sua infermiera dicendole che in cambio dovrà riprendere a sottoporle il trattamento con la sua massima durezza. Irene dopo aver fatto altre indagini su Vilches, metterà in guardia Maria dicendole di temere per la sua sicurezza. Quest’ultima dirà a Fernando che grazie agli esercizi di Dori sta migliorando. Improvvisamente il Mesia si recherà a Madrid per trovare un alloggio, mentre la Castaneda rimarrà in balia di Vilches. Don Anselmo spiegherà a Don Anselmo che riuscirà ad aiutare sua figlia poiché proviene da una famiglia ricca. Intanto in paese inizieranno a circolare dei pettegolezzi su Ester per la sua maleducazione. Don Berengario dopo aver sentito le brutte voci sulla figlia, dirà a Don Anselmo di pensare di conoscere l’origine di quei sussurri. Mauricio assicurerà a Prudencio che Francisca non è implicata con le minacce che sta ricevendo Lola. Il fratello di Saul riceverà la visita inaspettata e scomoda di Pablo Armero, l’uomo che una volta l’ha ricattato. Quest’ultimo dirà al minore degli Ortega di sapere che non è più protetto dalla Montenegro. Don Anselmo e Don Berengario cercheranno di convincere Gracia Morales a non riempire completamente il bacino idrico. Francisca farà presente al sottosegretario che sta sbagliando a sottovalutarla. Infine Carmelo e Severo continueranno a portare avanti il loro piano mettendo al corrente Fernando della vendetta della Montenegro.