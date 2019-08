Tanti colpi di scena accadranno nelle puntate di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, in onda da lunedì 19 a venerdì 29 agosto. Se Deniz Kaya scoprirà di essere stato preso in giro da Ferit Aslan e Nazli Piran, sua sorella, Demet, sarà sempre più in balia di Hakan Onder che le tenderà una terribile trappola.

Bitter Sweet: incidente in moto per Deniz

Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate trasmesse da lunedì 19 a venerdì 29 agosto su Canale 5 rivelano che Deniz inviterà Ferit all'inaugurazione della sua nuova mostra.

L'Aslan, a questo punto, chiederà a Nazli di accompagnarlo nella sua prima uscita pubblica. Quest'ultima non sarà dello stesso parere in quanto stanca per aver lavorato troppo al ristorante. Intanto Engin lascerà Fatos ma, nonostante ciò, decideranno di restare amici.

Il ricco manager e la cuoca, invece, fingeranno che il loro matrimonio proceda a vele spiegate solo per il bene del piccolo Bulut.

Allo stesso tempo il Kaya vedrà un incontro ravvicinato tra questi ultimi. L'uomo, sconvolto, monterà in sella alla sua potente moto per poi schiantarsi a tutta velocità contro un camion. Fortunatamente le conseguenze saranno meno gravi del previsto con il giovane che riporterà solo alcune escoriazioni e la frattura di un braccio. Una volta tornato a casa Asuman si prenderà cura di lui.

Il Kaya apprende che le nozze di Ferit e Nazli sono false

Le trame di Bitter Sweet, trasmesse la prossima settimana su Canale 5, rivelano che Demet si recherà a trovare suo fratello.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Qui la Kaya gli chiederà di testimoniare al processo contro Ferit in quanto non vogliono perdere la custodia di Bulut. Intanto il litigio tra Nazli e sua sorella potrebbe avere serie conseguenze nell'aula di tribunale. Infatti l'Aslan e la Piran temeranno che Asuman riveli che il loro matrimonio è falso. Gli unici a sapere la verità saranno Fatos e Engin. Peccato che il segreto venga scoperto anche da Deniz che lo riferirà a sua volta ai diretti interessati che crederanno di essere stati traditi dalla congiunta.

Per questo motivo il musicista minaccerà l'amico di testimoniare contro di lui a processo. A tal proposito Hakan e la moglie chiederanno ad Asuman di aiutarli schierandosi contro la sorella.

Lite tra Hakan e Demet

Il giorno della sentenza si respirerà un'aria tesissima tra i protagonisti della Serie TV turca. Deniz dimostrerà di essere una bomba incandescente tanto da dare l'impressione di voler testimoniare contro di Ferit.

Demet, invece, apprenderà che l'Onder è l'artefice dell'omicidio dei genitori di Bulut dopo aver spiato una conversazione del diabolico consorte. A questo punto i due avranno un bruttissimo litigio con la donna che minaccerà di lasciare il tetto coniugale. Peccato che Hakan la costringa a rimanere in casa tanto da sorvegliarla a vista dagli scagnozzi.

La Piran organizza una festa per l'Aslan

Intanto Nazli sarà preoccupata per i conti del ristorante.

Nel frattempo arriverà una telefonata dove il preside rivelerà che Bulut ha aggredito un compagno di classe. L'Onder, invece, ingannerà la moglie obbligandola a sparare contro un bersaglio disegnato sulla porta di una casa abbandonata, non sapendo che all'interno si trova Tahir che morirà poco dopo. La Kaya, a questo punto, si recherà sconvolta dal fratello dopo essere stata ricattata dal marito mentre la Piran si dimenticherà che è il giorno del compleanno dell'Aslan e deciderà di organizzare una festa all'ultimo minuto.