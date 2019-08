Nelle prossime puntate della soap Il Segreto, il rapporto tra Elsa ed Alvaro proseguirà in maniera inaspettata. Le anticipazioni della soap opera raccontano che, se in un primo momento il dottorino aveva messo in chiaro la sua posizione con Elsa, dicendole di non avere intenzioni serie con lei sebbene l'avesse baciata con passione, improvvisamente cambierà idea. Nel frattempo, Isaac continuerà a tenere d'occhio il Fernandez con l'aiuto di un investigatore privato, bramoso di scoprire cosa nasconda nel suo passato misterioso.

In tutta questa complicata situazione ovviamente, non potrà che intromettersi anche Antolina. La diabolica bionda stringerà una pericolosa alleanza con Alvaro, cosa avrà in mente?

Il Segreto: l'inganno di Antolina e la proposta di Alvaro

Stando alle nuove anticipazioni Il segreto, Antolina metterà in serio pericolo la sua rivale. Dopo aver scoperto che il medico è un cacciatore di dote, la Ramos lo ha convinto con insistenza a corteggiare Elsa, in quanto ricca ereditiera.

Il piano di Alvaro sarà dunque volto a sposare la Laguna, appropriandosi di tutto il suo patrimonio per poi abbandonarla. Tuttavia, gli intenti loschi dei due subiranno degli intoppi. Tutto inizierà quando Alvaro, dietro precise indicazioni della perfida biondina, chiederà ad Elsa di sposarlo. La giovane, sia perché ancora innamorata di Isaac, sia perché non ha più fiducia negli uomini, pregherà il medico di darle del tempo per pensarci.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Dopo aver parlato a cuore aperto con Consuelo e capendo che il Guerrero non potrà mai essere suo in quanto sposato con Antolina, Elsa deciderà di rischiare e di dare ad Alvaro la possibilità di farla felice. Dal momento che Alvaro è sempre stato gentile e protettivo con lei, la Laguna penserà che forse non è un'idea così malvagia progettare un futuro sereno al suo fianco.

Anticipazioni Il segreto: un anello mette in guardia Elsa e Marcela

Proseguendo con le anticipazioni Il segreto, si evince che Alvaro regalerà uno stranissimo anello a ad Elsa.

Un gesto 'normale' e consueto, che innescherà però una serie di eventi misteriosi concatenati fra loro. Elsa, emozionata, correrà da Macela per mostrarle orgogliosa il gioiello. La moglie di Matias, senza rendersene conto, lo farà cadere e le due donne resteranno senza parole. All'interno del monile, noteranno una strana incisione con due lettere, oltre ad una data che risale a 50 anni fa.

Alvaro racconta la storia di Tatiana Antonelli

Immediatamente, Elsa correrà da Alvaro in cerca di spiegazioni.

Il furbo Fernandez riuscirà con la sua abile parlantina a rassicurarla con una serie di scuse banali. Alvaro racconterà ad Elsa che l'anello appartiene alla sua ricca famiglia e in particolare a sua nonna, Tatiana Antonelli come appunto riferiscono le iniziali. Aggiungerà inoltre di essersi recato in gioielleria solamente per acquistare una scatola preziosa degna del suo contenuto. Il Fernandez per ora la passerà liscia ma capirà che Elsa ha cominciato ad aprire gli occhi.

Nel frattempo anche il Guerrero non mollerà la presa e, consapevole di amare ancora Elsa, continuerà a insieme all'investigatore privato a tenere sotto stretta osservazione il misterioso dottor Fernandez. Nonostante gli avvertimenti di Isaac, Elsa sembrerà decisa a portare a termine il progetto di sposarsi con Alvaro, come confermano le recenti anticipazioni Il segreto riferite alle puntate prossimamente in onda su Canale 5.