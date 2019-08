Novità in casa Mediaset, in quanto la soap opera spagnola Il Segreto è andata in pausa e riprenderà la sua regolare programmazione da lunedì 26 agosto. Secondo le ultime anticipazioni delle puntate che andranno in onda in quella settimana di fine agosto, Alvaro confesserà ad Elsa di aver aiutato Fe a falsificare il certificato di morte. Questo rafforzerà l'immagine del dottore nei confronti della ragazza.

Però l'uomo si lascerà trasportare dalle sue emozioni e dai suoi sentimenti e quindi bacerà la Laguna. Quest'ultima però ricambierà il bacio con molta passione.

Nel frattempo, Antolina si recherà al negozio di alimentari e scoprirà che suo marito Isaac ha chiesto aiuto ad un investigatore privato. Più tardi Carmelo inizierà a capire che non potrà più fidarsi di Don Berengario che fingerà un malessere pur di non andare alla ricostruzione dei fatti. Leal quindi deciderà di andare da solo, ma improvvisamente apparirà don Anselmo che pretenderà di conoscere tutta la verità.

Marcela non prenderà molto bene il bacio della sua amica Elsa

Successivamente, Elsa racconterà alla sua amica Marcela del bacio con Alvaro: la donna però non prenderà molto bene la notizia. Dello stesso avviso sarà Isaac Guerrero che vorrà delle spiegazioni dalla Laguna, anche se non ha nessun diritto sulla vita privata della ragazza. Poco dopo, si immischierà nella discussione anche Alvaro e i toni inizieranno ad accendersi sempre di più.

Intanto, il sindaco riuscirà a liberarsi di Don Anselmo, ma non sarà ancora del tutto sicuro su di lui. Proprio per questo motivo, Carmelo continuerà a stare in ansia e non riuscirà più a dormire di notte. Sua moglie Adela si renderà conto dei problemi del marito e capirà che senza dubbio hanno a che fare con Julieta Uriarte. Inoltre, anche il sergente Cifuentes non riuscirà a dormire di notte perché non è per niente contento di come si sia concluso il processo.

Più tardi, Prudencio andrà a trovare Julieta e quest'ultima finirà per litigare con entrambi i fratelli, in quanto ribadirà di non aver bisogno di nulla. Invece, Antolina non riuscirà più a comprendere l'atteggiamento di suo marito che sarà sempre sulla difensiva.

Intanto, Gonzalo invierà improvvisamente un pacco pieno di regali per i suoi figli: i bambini apriranno la scatola insieme a Roberto e Maria e insieme ai regali ci sarà una lettera che la Castaneda leggerà.

Sarà in quel momento che la donna capirà di essere ancora innamorata del padre dei suoi figli perché è l'unico uomo della sua vita. A quel punto Roberto le assicurerà che anche se il suo cuore appartiene a Gonzalo, il suo invece appartiene a lei. Dunque, Fernando Mesia passerà ad essere non più la seconda scelta della donna, ma addirittura la terza.