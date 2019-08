Lino Guanciale si è raccontato in una lunga intervista al famoso giornale "La stampa", dove ha posto l'accento sulla sua carriera. Il 2012 ha rappresentato un'annata importante nella carriera dell'attore che si è fatto apprezzare per il ruolo interpretato in 'Una grande famiglia'. L'interprete si è concentrato sulle fiction che lo vedranno protagonista nella prossima stagione.

Un nuovo ruolo nella serie 'Il commissario Ricciardi'

La serie "Il commissario Ricciardi" è ispirata alla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni e l'avezzanese si confronta con un ruolo inedito.

Le riprese di questa fiction sono divise tra le città di Napoli e Taranto, alle quali è legato Lino Guanciale. In Campania Lino Guanciale ha girato per due anni la fiction 'Non dirlo al mio capo' che rappresenta un altro successo nella sua carriera e nella quale ha fatto coppia con Vanessa Incontrada. Questa serie ha visto l'attore mettersi a confronto con il ruolo dell'avvocato Enrico Vinci, capace di conquistare il pubblico.

L'attore ha parlato delle due fiction di maggiore successo come 'L'allieva' e 'La porta rossa'

I fan sperano nella conferma della terza stagione di Non dirlo al mio capo, ma non sono arrivate delle notizie ufficiali. Lo stesso Guanciale, nel corso della chiacchierata con La stampa, non ha citato questa fiction nel momento in cui ha parlato delle riprese de "La porta rossa 3" e de "L'allieva 3". Si tratta di un indizio che fa pensare alla possibilità dell'uscita di scena dell'attore che, in precedenti interviste, ha spiegato di essere attratto dai nuovi progetti televisivi. L'attore non vuole lasciare il mondo della fiction che gli ha permesso di ottenere un seguito importante.

L'interprete non ha parlato della fiction di cui è stato protagonista per due stagioni con Vanessa Incontrada

Lino Guanciale ha rivelato che sarà impegnato in una produzione internazionale e non ha intenzione di rifiutare questa opportunità lavorativa definita come "una proposta irrinunciabile". Lo stesso discorso deve essere fatto per il fronte teatrale che inizia a ottobre e si caratterizza per le commedie 'Ragazzi di vita', 'La classe operaia va in paradiso' e 'After miss Julie'.

Il protagonista della fiction di Rai uno ha citato le serie, ma ha dimenticato 'Non dirlo al mio capo' la cui terza stagione dovrebbe essere trasmessa dopo il successo delle precedenti. Non ci sono delle certezze riguardo alla fiction diretta dal regista Giulio Manfredonia. La seconda stagione di Non dirlo al mio capo si è conclusa con Enrico che ha deciso di vivere la storia con Lisa accettando che la fidanzata sia madre di due figli.