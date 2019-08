Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato di Aurora Guerra che ogni giorno tiene incollati tantissimi telespettatori su Canale 5. Nelle puntate dal 2 al 6 settembre su Canale 5, Antolina Ramos ricatterà Alvaro Fernandez mentre Maria Castaneda rimarrà delusa da Francisca Montenegro quando scoprirà il piano organizzato contro Roberto Sanchez, tanto che potrebbe decidere di lasciare Puente Viejo.

Il Segreto: Roberto smaschera Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre alle ore 15:35 su Canale 5 svelano che Don Berengario giurerà a Julieta e Carmelo di non raccontare a nessuno della morte di Eustaquio e Lamberto Molero. Alvaro, intanto, racconterà ad Elsa che i genitori della sua ex fidanzata non hanno svelato le cause del suo decesso per seppellirla in terra consacrata.

Sentite queste parole, la Laguna si fiderà della versione fornita da Fernandez. Roberto, invece, rifiuterà l'offerta generosa di denaro da parte di Francisca e Fernando. A tal proposito, il Sanchez acquisterà la banca della Montenegro e rivelerà a Maria il piano di questi ultimi. Una scoperta che farà sgranare gli occhi alla Castaneda mentre Mauricio dovrà rinunciare a partire con Fe per l'America.

Isaac rifiuta Antolina

Antolina chiederà al marito di mettercela tutta per far funzionare le loro nozze, in quanto è sicura che pensi ancora ad Elsa. Saul, invece, chiederà al fratello di indagare su quello che è accaduto realmente a Julieta mentre Adela e Severo inviteranno Carmelo a raccontare cosa lo turba. Allo stesso tempo, Raimundo convincerà Francisca od organizzare la fuga di Fe. Isaac, intanto, si rifiuterà di consumare con la Ramos, tanto che quest'ultima deciderà di affrontare Alvaro.

Infine il Leal pressato confesserà al Santacruz, la Campuzano e la moglie che ha ucciso i Molero insieme a Don Berengario. Sentita questa confessione, il latifondista esprimerà la sua solidarietà all'amico del cuore.

Raimundo rimprovera la Montenegro

Gli spoiler de Il Segreto al 6 settembre, rivelano che Francisca si rifiuterà di organizzare la fuga della Perez, ma interverrà Mauricio con una proposta.

L'uomo, infatti, giurerà di restarle accanto se aiuterà la sua amata a raggiungere Prado e Rosario. Raimundo, invece, rimprovererà aspramente la Montenegro per aver provato a ricattare Roberto mentre Fe organizzerà una festa in bottega con i suoi migliori amici informati della sua finta dipartita.

Maria potrebbe abbandonare Puente Viejo con il Sanchez

Elsa confesserà a Consuelo di non essere innamorata di Alvaro, sebbene non possa escludere una possibile relazione con lui.

Prudencio, invece, dirà alla matrona che presto lascerà la Villa mentre Don Berengario confesserà a Don Anselmo ciò che realmente accaduto ai Molero. Peccato che quest'ultimo fosse già al corrente di tutto. Intanto Fe lascerà Mauricio e Puente Viejo con la morte nel cuore. Dall'altro canto, Antolina scoprirà che Alvaro è in debito con alcuni brutti ceffi, tanto da ricattarlo quando scoprirà che è un cacciatore di dote. Infine Francisca avrà paura che Maria abbandoni Puente Viejo con il Sanchez dopo aver scoperto il ricatto ideato con Fernando. Un'ipotesi che si rivelerà molto vicina alla verità.