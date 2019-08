Torna lo spazio dedicato a Il Segreto, lo sceneggiato iberico in onda dal 10 giugno 2013 in Italia. Nelle puntate trasmesse ad inizio settembre su Canale 5, Roberto Sanchez si prenderà gioco di Fernando e Francisca Montenegro. Proprio quest'ultima si opporrà ad aiutare Fe Perez a fuggire da Puente Viejo. A questo punto in soccorso dell'amata interverrà Mauricio Godoy che stringerà un patto con la matrona.

Il Segreto: Francisca non vuole aiutare Fe

Le anticipazioni de Il Segreto, sulle puntate in onda ad inizio settembre su Canale 5 annunciano diversi colpi di scena. Nel dettaglio, Francisca e Fernando decideranno di organizzare un piano per fare in modo che Roberto lasci Maria e Puente Viejo per sempre. Il Sanchez riuscirà a sventare il piano della Montenegro e del Mesia tanto da raccontare tutto alla Castaneda.

Una scoperta che manderà su tutte le furie quest'ultima che rivelerà l'intenzione di tornare a Cuba insieme ai suoi figli ed il cubano.

Tuttavia, la matrona avrà altri problemi da fronteggiare. La moglie di Raimundo, infatti, scoprirà che Fe non è morta a causa di Faustino. La donna, a questo punto, esprimerà la sua intenzione di non aiutarla a fuggire, nonostante le pressioni dell'Ulloa. Di conseguenza la Perez accetterà di lasciare la Spagna tanto da organizzare con gli amici una festa d'addio nella sua bottega di vini. Infine sarà certa che Mauricio Goody la segua nella lunga trasferta oltre oceano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Don Berengario confessa il suo crimine a Don Anselmo

Stando alle trame de Il Segreto si evince che Alvaro, dopo essere stato scoperto da Isaac, rivelerà ad Elsa che la sua ex fidanzata si era suicidata precisando che sui giornali non c'è traccia dell'accaduto a causa dell'insabbiamento dei suoi genitori. In questo modo Fernandez riuscirà nuovamente ingannare la Laguna tanto da iniziare una storia con lui, nonostante ami ancora il Guerrero.

Nel frattempo Don Berengario seguirà i consigli di Carmelo e Julieta tanto da rivelare sotto confessione a Don Anselmo di essere un complice della morte di Estaquio e Lamberto Molero. Saul, invece, chiederà aiuto perfino a Prudencio per tirare su il morale alla moglie, caduta in astemia dopo essere stata violentata dai proprietari della miniera.

Mauricio resta a Puente Viejo, l'addio della Perez

Ma il mese di settembre coinciderà anche con l'uscita di scena di Fe.

La simpatica rossa, infatti, abbandonerà Puente Viejo alla volta dell'America dopo un piano organizzato da Mauricio. Il Godoy, infatti, assicurerà la sua completa devozione a Francisca Montenegro affinché aiuti la Perez a fuggire sana e salva. Un'uscita di scena che siamo sicuri dispiacerà agli oltre tre milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende ambientate nel borgo iberico.