Una vita, la soap spagnola scritta e diretta da Aurora Guerra sta per dare l'addio a Blanca e Diego, ma prima che ciò accada, i due dovranno affrontare altri problemi. Le trame dal 2 al 7 settembre, rivelano che Samuel farà ammalare il piccolo Moises per non permettere ai due di lasciare Acacias ed essere felici insieme. Intanto, Arturo si sottoporrà all'intervento, ma qualcosa andrà storto e non riuscirà a guarire.

Riera scoprirà la verità sull'assalto alla carrozza su cui viaggiavano Blanca e Diego. Infine, Peña uscirà di prigione grazie alla testimonianza di Cesareo.

Una vita, Riera scopre la verità sull'assalto alla carrozza

Le trame di Una vita dal 2 al 7 settembre, rivelano che Riera contatterà Blanca e Diego per metterli al corrente sulle novità riguardanti Muñiz, il criminale che ha dato l'assalto alla carrozza sulla quale stavano viaggiando per andare via da Acacias.

Arturo sarà in procinto di sottoporsi all'intervento che potrebbe restituirgli la vista, ma prima di farlo, dichiarerà ancora una volta il suo amore a Silvia. Il processo a carico di Peña sarà sempre più vicino e Flora sarà molto preoccupata per lui. Come se non bastasse, la ragazza dovrà fare fronte alle continue ingerenze di Susana che è arrabbiatissima perché lei e suo fratello hanno deciso di non vendere la pasticceria a don Ramon.

Fabiana e Casilda scopriranno che Servente per timore di essere colpito da un cannone ha trasformato la portineria in un vero e proprio bunker. Intanto, Diego e Blanca lasceranno la cena di addio a casa degli Alvarez Hermoso per andare da Riera. L'investigatore dirà loro che Muñiz è stato ingaggiato da Samuel che aveva solo finto di essere dalla loro parte. Il minore degli Alday, intanto, sparirà con il piccolo Moises.

Arturo rimane cieco, Peña viene scarcerato

Arturo si sottoporrà all'intervento per rimuovere la cataratta e tornare a vedere, ma purtroppo le cose non andranno come previsto e l'uomo resterà cieco.

Tuttavia, Silvia deciderà di non dire nulla al suo fidanzato, mentre invece Antoñito sarà completamente preso dal suo progetto di costruzione del tergilune e finirà per trascurare la povera Lolita. Cesareo deciderà di fare una dichiarazione in favore di Peña al processo a suo carico e grazie a ciò, il giovane verrà prosciolto dall'accusa di omicidio. Riera dichiarerà ancora una volta il suo amore a Carmen, ma deciderà di non rivelarle quanto sia cattivo Samuel.

Il minore degli Alday, nel frattempo, dirà a Blanca e Diego che Moises è in ospedale a causa della febbre alta e del vomito. Il dottor Taronji che ha operato Arturo, confermerà purtroppo la triste diagnosi, ovvero che è rimasto cieco. Lolita romperà accidentalmente il tergilune e farà di tutto per non farglielo scoprire ad Antoñito. Peña verrà scarcerato e tornerà ad Acacias. Intanto, Blanca avrà il presentimento che il personale medico che sta curando Moises nasconda qualcosa: la giovane avrà ragione, in quanto sono stati tutti corrotti da Samuel.

Lucia fa una confessione a Felipe

Peña tornato libero, accetterà di riprendere il lavoro di cameriere a La Deliciosa. In seguito, Leonor farà capire ad Iñigo che dovrebbe proporre all'uomo di entrare in società con lui e sua sorella. Il cameriere, intanto per evitare che Flora si indebiti ancor di più, pagherà la parcella a Felipe. Fabiana consiglierà a Lolita di mettere al corrente Antoñito della rottura del tergilune. Più tardi, Lucia confesserà a Felipe che il Marchese di Valmez, un amico del padrino Joaquin, le ha lasciato in eredità un assegno di mille pesetas al mese. Silvia conforterà Arturo per il cattivo esito dell'operazione e l'uomo deciderà di procedere con i preparativi del matrimonio. Diego sospettoso come Blanca sull'operato del personale ospedaliero, darà a Riera l'incarico di indagare sul dottor Guillen. Intanto, la Dicenta junior cercherà di portare via Moises dal nosocomio, ma non ci riuscirà a causa degli infermieri che glielo impediranno.

Samuel continua a ricattare il dottor Guillen

Lolita confesserà ad Antoñito che il tergilune si è rotto e che lei ne è la responsabile. Il giovane Palacios dopo un momento di tristezza, si farà forza e penserà di usare i bozzetti per ottenerne la qualifica. Tuttavia, un affare importante ed urgente dell'impresa di macchine da caffé, rischierà di mandare a monte il suo progetto. Silvia per aiutare Arturo nella sua nuova condizione, gli proporrà di assumere un assistente per ciechi, intanto Felipe li metterà al corrente del fatto che Blasco potrebbe presto uscire di prigione. Iñigo proporrà con successo a Peña di entrare in società con lui e Flora e gestire insieme la pasticceria. Lucia si recherà in soffitta e capirà che le domestiche vivono in condizioni di vita precarie. Il dottor Guillen dirà a Samuel che non ha più intenzione di eseguire i suoi ordini, ma l'Alday continuerà a ricattarlo.