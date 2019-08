Una Vita, la soap firmata da Aurora Guerra che ha appassionato milioni di telespettatori italiani, continuerà a stupire nei prossimi mesi. Le anticipazioni spagnole, infatti, raccontano di Samuel che verrà accoltellato da Blanca.

Diego e Blanca fingeranno la fine della loro storia d'amore

Con Ursula finita in manicomio, il cattivo della soap sarà senza dubbio Samuel che farà di tutto pur di tenere sotto controllo Blanca.

Lei e Diego vorranno lasciare Calle Acacias, ma non sarà facile perché il figlio del gioielliere non avrà nessuna intenzione di lasciarli andare. Samuel farà sparire di nuovo Moises e tenterà di ucciderlo per cercare di trattenere Blanca, di cui è ancora molto innamorato. Lo zio del piccolo, con l'aiuto di un infermiere, ucciderà Riera, l'investigatore che era sulle tracce di Moises. Successivamente corromperà un medico per far ammalare il figlio di Blanca e poi ammazzarlo.

Diego e la sua amata capiranno che dietro tutti i problemi di Moises c'è lo zampino del giovane Alday, quindi decideranno di progettare un piano per smascherarlo una volta per tutte e sbarazzarsi di lui. I due fingeranno di lasciarsi, in modo tale da far credere a Samuel che Blanca tornerà da lui. La coppia litigherà per strada, stando bene attenta che tutti capiscano che il loro grande amore è ormai privo di speranza.

Blanca sedurrà Samuel per poi accoltellarlo e scappare, ma lui resterà in vita

A quel punto, Blanca tornerà davvero dal marito, chiedendogli di ricominciare la relazione insieme a lei. Riacquistando la sua fiducia, gli chiederà dove ha nascosto Moises e Samuel, credendo alla donna che ama, li farà riabbracciare. La donna lo sedurrà con la sua dolcezza, mostrandogli gratitudine per averle ridato suo figlio e quando Samuel sarà convinto di poter passare una notte d'amore con lei, le confesserà tutte le sue malefatte, convinto della comprensione e della sincerità della donna.

La Dicenta, in un momento di intimità, affermerà un coltello per colpire il marito, prenderà con sé Moises e scapperà in strada. Fuori ci sarà Diego ad aspettarli per fuggire finalmente insieme come avevano progettato nel loro piano. I due innamorati, felici di aver neutralizzato Samuel, potranno ricominciare una nuova vita a Huelva, con il bambino miracolosamente scampato a rapimenti e tentativi di omicidio.

Nel frattempo, il giovane Alday resterà ferito, ma sarà ancora vivo e ricomincerà a riacquistare lucidità. Secondo quanto dicono le anticipazioni spagnole di Una Vita, il figlio del gioielliere si rimetterà presto e riverserà il suo odio e la sua rabbia nei confronti di un altro personaggio della soap.